理專皮繃緊 金管會明年罰款收入估逾2.91億再創高

無良理專、用話術胡亂招攬保險業務員明年「皮要繃緊」了！針對金融消費爭議頻傳，金管會不僅祭出理財十誡2.0版，明年元月正式上路外，更強化整頓決心，明(2022)年預算案出爐，估2.91億元罰款收入金額，再創史上新高紀錄。

金管會成立後，每年都會編列罰款收入預算，以支應推動保護金融消費者權益計畫、國際金融交流等業務運作支出，實際收到的罰款收入決算數，大部分都比預算數還多。尤其近年來理專頻頻爆出盜領客戶帳戶、保險業務員或銀行也常有不當招攬客戶，讓客戶辦房貸或解基金來真買保單等情事，或是不當勸誘銀髮族買投資型保單等，引發不少民怨。

同時2020年開始金融三業罰款金額上限正式提高，銀行業的罰款上限5,000萬元，保險業也提高至1,200萬元，因此金管會幾年來密集對挪用客戶帳戶資金、損害保戶權益的銀行、保險業者，祭出重罰，編列預算罰款收入也一年比一年高。2020年金管會編列罰款收入預算為2.02億元，2021年就驟增要達到2.51億元。

據金管會最新完成出爐的2022年預算案，更編列2.91億元罰款收入金額，甚至比今年的2.5億元再增加4,100萬元，幅度為16.4%。顯示金管會維護金融消費者權益的決心，各類金融機構必須加強法遵避免被罰。

金管會2020年共計開出有罰款的113張罰單、沒罰款的200張，共收罰鍰3億2,625萬元，創下金管會成立以來的罰鍰新高。尤其金管會強力整頓保險業，使得保險業罰款收入連續多年超過銀行業，去年保險業罰款1.35億元仍居三業之冠。

不過近來銀行理專盜領、不當招攬等弊端、申訴頻傳，金管會主委黃天牧對理專弊案「深惡痛覺」下，今年銀行業罰款金額一件比一件重，光今年以來至9月上旬為止，罰款金額就已「超車」保險業達到9,289萬元，已提早完成預算目標7,401萬元，達成率為125%。

至於保險業今年仍頻頻傳出不當招攬、內控疏失等案件，截至9月上旬為止亦有9,260萬元罰款，達成預算約88.38%，進度同樣大幅超前。

至於投資市場方面，近來台股當沖熱，散戶族群大增，金管會也相當重視投資人權益，預算案大幅提高，不過截至目前為止罰款雖然已超過去年全年，但預算達成率僅45.26%。