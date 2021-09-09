五倍券衝衝衝！台新銀宣布再加碼變十倍券

台新銀行今(9)日晚間宣布，繼8月27日搶先預告五倍券加碼活動，讓民眾五倍變七倍之後，再加碼綁定優惠，讓五倍券直接升級成「十倍券」。

行政院今日正式公告振興五倍券細節，鼓勵國人消費，振興全台經濟。台新銀行晚間隨即跟進加碼，要當協助政府振興經濟的好銀行。

台新銀行表示，民眾綁定台新銀信用卡領取數位券，包含去年曾綁定台新信用卡領取三倍券、今年首次綁定台新信用卡領取五倍券，或首次申辦台新信用卡的客戶均享加碼回饋。

針對政府新增不同戶籍家人可「共同綁定」政策，共同綁定再享額外刷卡金，上述合計贈最高2,000元。

因應年底消費旺季，自10月8日政府開放消費起至11月30日止，刷台新Visa信用卡，單月滿3萬元再享2%回饋，每人回饋上限3,000元，等於每刷滿5萬元再多享一倍回饋。

刷完政府發放的5,000元額度後，再獲得最高5,000元，讓卡友五倍變十倍。

台新銀行卡友同時享所有台新銀信用卡優惠；例如，持指定台新銀信用卡及「振興五倍券」數位標章至國內五星艾美酒店用餐享75折優惠，申辦FlyGo卡還可拿到Uber Eats 8個月優饗方案(滿額享免運費)，越早綁定優惠越多。

為了讓民眾掌握振興數位券最新消息，台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟表示提醒，可先下載台新銀行Richart Life App，成為Richart Life會員可即時收到綁定提醒通知、加碼優惠懶人包等第一手資訊。

另外，只要完成Richart數位銀行開戶任務，即享100元用戶禮，後續使用雙狗卡消費滿5,000元，符合振興五倍券領取資格，還有機會抽1,000元刷卡金，不斷放大你的振興數位券。