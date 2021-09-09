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繳稅遞延 今年7月國人刷卡金額創史上第二高

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

繳稅遞延效應，國人7月刷卡金額3,354億元，創下史上同期次高紀錄。金管會銀行局今（9）日公布國人刷卡情形，因國稅局放寬繳稅期限延後一個月，民眾擠在6月底前刷卡繳稅但帳列7月，因此讓單月簽帳金額不僅月增逾5成，也只比去年同期史上最高紀錄略低一點，其中中國信託銀行更靠繳稅額大增，一舉擠下國泰世華銀行，拿下7月刷卡王寶座。

據銀行局統計，7月簽帳金額為3,354億元，較6月單月增加1,201億元，月成長率達55.8%。銀行局副局長林志吉表示，主要是今年繳所得稅期限延後到6月底，6月底許多民眾報稅，帳就會紀錄在7月份，導致7月簽帳金額大幅增加，前10幾家大型發卡銀行7月光繳稅部分就增加1,089億元。

史上7月歷史最高刷卡額是去年的3,626.3億元。林志吉表示，去年也同樣受疫情影響，國稅局有放寬期限，民眾繳稅延後所致，加上去年國內疫情控制得很好，今年因本土疫情擴散、確診人數增加，影響到民眾外出購物等消費意願，餐廳也不能內用，所以今年只創下史上同期次高紀錄。

不過據銀行局統計，今年累計前7月簽帳金額達1兆7,713億元，仍較與去年同期小幅成長1.78%。林志吉表示，雖然今年疫情比去年嚴重，但因為本土疫情爆發是從5月中開始，簽帳金額還沒有完全顯現疫情衝擊。

若從個別銀行來看，中信銀今年針對報稅推出高優惠，成功吸引消費者使用，因此以單月簽帳金額699.8億元，擠下國泰世華銀拿下刷卡王寶座，同時玉山銀亦以536.5億元，排名第二。國泰世華銀行單月簽帳金只剩471億元，從第一名掉到第3名。

新發卡部分，同樣以中信銀6.3萬張拿下7月發卡王寶座，台新銀行以5.6萬張排名第二，玉山銀行4.5萬張排名第三名。

疫情 刷卡 國泰世華

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