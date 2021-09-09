金融三業遭金管會重罰2.18億 銀行證券已超去年

金管會近幾年來密集對無良理專盜用客戶帳戶、保險業不當招攬祭出重罰，強調維護金融消費者權益決心。尤其修法後2020年開始罰款上限同步提高，都讓近幾年金管會對金融三業的罰款金額不斷攀高，據保險局今（9）日公布最新統計至9日為止，金融三業合計遭罰款金額高達2.18億元，其中銀行局與證期局都已超過去年一整年水準，三業共開出110張罰單，只比去年全年少三張，今年有機會再創新高。

2019年金管會訂出「理專十誡」，盼改善理專弊案頻傳情形，金管會主委黃天牧以「深惡痛絕」抨擊國內銀行業理專盜領案頻傳，近年來金管會積極處罰理專盜領案，金額一家比一家高，包括去年玉山金（2884）被罰2,000萬元，台新銀自2008年開始至2020年間，長達12年多盜領3.47億元。金管會也開罰台新銀行3,000萬元之外，創下理專A錢案當中，裁罰最高金額的案件。

此外，今年還有爭議多時的日盛金（5820）大股東建群投資（CTL）涉及中資疑雲案，金管會5月開罰2,500萬元，二大案「助攻」下，今年以來至今，銀行局收到的罰款金額已高達9,289萬元，已超越去年全年的8,750萬元。同時改寫了過去一向以保險業遭金管會罰款最多的紀錄。

2020年開始銀行局最高罰款上限高達5,000萬元，保險局最高只罰1,200萬元。截金管會最新統計，今年共計對保險業開出55件、9,260萬元，雖然件數比銀行的10件多出很多，但累計金額已略低於銀行業。

保險業今年以來遭裁罰件跟金額跟去年同期43件、6,400萬元相較，還是成長了近28%與44.6%。不過保險業去年全年遭罰1億3560億元，仍是各業之冠。

今年同樣前3季罰款已超過去年全年的還有證券投信投顧業，據統計，截至9日為止已開出45件罰單、罰鍰更達到3,284萬元，高於去年全年的2,362萬元，證期局副局長蔡麗玲表示，主要是因為今年有券商主機共置以及勞動基金弊端，懲處件數與牽涉金額較多，例如五家投信涉及勞動基金弊案每家罰450萬元，這部份就罰了1,350萬元。