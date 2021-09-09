快訊

免抽籤！經濟部好食券「先搶先贏」 前400萬名數位綁定直接送

信用卡刷卡王換人 中信銀7月超車國泰世華銀

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
今年繳稅延後，帶動國人7月刷卡金額單月暴增5成。記者曾學仁／攝影
今年繳稅延後，帶動國人7月刷卡金額單月暴增5成。記者曾學仁／攝影

金管會銀行局今公布國人7月刷卡情形，7月單月國人刷卡金額為3354億元，比起6月暴增超過5成，也是歷年7月的次高紀錄。值得留意的是，靠著報稅優惠，中信銀7月超車過去的「常勝軍」國泰世華銀，順利拿下刷卡王寶座，同時也奪下發卡王。

據銀行局統計，7月簽帳金額為3354億元，較6月份的2153億元，單月增加1201億元，月成長率達55.8%。銀行局副局長林志吉表示，主要是今年繳所得稅期限延後到6月底，6月底許多民眾報稅，帳就會紀錄在7月份，導致7月簽帳金額大幅增加，前10幾家大型發卡銀行7月光繳稅部分就增加1089億元。

不過，今年7月的簽帳金額3354億元還只是歷年7月的次高，歷史新高是在去年7月的3626.3億元。林志吉表示，去年也同樣受到疫情影響繳稅延後，所以也反映在去年7月的簽帳金額上，加上去年國內疫情控制得很好，今年反而確診人數增加，影響到民眾外出購物等消費意願，餐廳也不能內用，所以今年7月比去年7月簽帳金額減少。

就個別銀行來看，過去刷卡王一向由擁有Costco聯名卡的國泰世華銀拿下，但中信銀今年針對報稅推出高優惠，成功吸引消費者使用，因此7月刷卡王洗牌，由中信銀699.8億拿下，而國泰世華銀從原本的第一名退到第三名、單月簽帳金額僅471億元；第二名則是玉山銀行的536.5億元。

7月發卡部分，第一名也同樣由中信銀6.3萬張拿下發卡王，第二名為台新銀行5.6萬張，第三名則是玉山銀行4.5萬張。

此外，從今年前7月簽帳金額來看，據銀行局統計，前7月累計簽帳金額達1兆7713億元，與去年前7月的1兆7403億元相比，仍呈現小幅成長1.78%。林志吉表示，雖然今年疫情比去年嚴重，但因為本土疫情爆發是從5月中開始，簽帳金額還沒有完全顯現疫情衝擊。

中信銀 國泰世華 信用卡

延伸閱讀

額度不到台幣800元！主攻「信用小白」 印度FinTech新創發行低額度信用卡

宏碁加拿大報喜 Windows個人電腦榮登7月份市佔第一

台鐵e訂通app增加Apple Pay付款 不用再輸入信用卡資訊

A走顧客遺失信用卡狂買蘋果手機 男加油員遭判2月

相關新聞

BNT將開打 金管會開放父母可幫孩子線上買疫苗險

BNT疫苗預計將於9月23日在學生族群開始施打，但過去受到網路投保的法規限制，父母無法透過網路幫孩子投保疫苗險。金管會保...

信用卡刷卡王換人　中信銀7月超車國泰世華銀

金管會銀行局今公布國人7月刷卡情形，7月單月國人刷卡金額為3354億元，比起6月暴增超過5成，也是歷年7月的次高紀錄。值...

中壽科技賦能 前7月業務員淨增加與成長率業界第一

疫情改變民眾生活型態，中國人壽（2823）投入數位轉型，透過科技賦能，吸引許多業務精英加入中壽。中壽1-7 月業務員淨增...

業界首張！中信產險推小客車Daily短期險 有3特色

台灣人壽旗下子公司中國信託產險宣布推出業界首張、獲保險局核准上市之全新型態自用小客車Daily短期汽車保險「中國信託產物...

保險專家：汽車颱洪險這樣買最省又有保障

今年颱風季以來，各地水災頻傳，不少車輛也都成為了泡水車，許多車主在心痛之餘，紛紛想為愛車加買颱風洪水險來轉嫁風險。不過，...

強颱璨樹來襲！保險專家傳授三招搞定颱洪險

今年的第14號颱風「璨樹」已增強為強度颱風，中央氣象局預估對台灣影響最劇的時間將落在周六、周日，屆時是否會帶來強風豪雨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。