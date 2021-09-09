信用卡刷卡王換人　中信銀7月超車國泰世華銀

金管會銀行局今公布國人7月刷卡情形，7月單月國人刷卡金額為3354億元，比起6月暴增超過5成，也是歷年7月的次高紀錄。值得留意的是，靠著報稅優惠，中信銀7月超車過去的「常勝軍」國泰世華銀，順利拿下刷卡王寶座，同時也奪下發卡王。

據銀行局統計，7月簽帳金額為3354億元，較6月份的2153億元，單月增加1201億元，月成長率達55.8%。銀行局副局長林志吉表示，主要是今年繳所得稅期限延後到6月底，6月底許多民眾報稅，帳就會紀錄在7月份，導致7月簽帳金額大幅增加，前10幾家大型發卡銀行7月光繳稅部分就增加1089億元。

不過，今年7月的簽帳金額3354億元還只是歷年7月的次高，歷史新高是在去年7月的3626.3億元。林志吉表示，去年也同樣受到疫情影響繳稅延後，所以也反映在去年7月的簽帳金額上，加上去年國內疫情控制得很好，今年反而確診人數增加，影響到民眾外出購物等消費意願，餐廳也不能內用，所以今年7月比去年7月簽帳金額減少。

就個別銀行來看，過去刷卡王一向由擁有Costco聯名卡的國泰世華銀拿下，但中信銀今年針對報稅推出高優惠，成功吸引消費者使用，因此7月刷卡王洗牌，由中信銀699.8億拿下，而國泰世華銀從原本的第一名退到第三名、單月簽帳金額僅471億元；第二名則是玉山銀行的536.5億元。

7月發卡部分，第一名也同樣由中信銀6.3萬張拿下發卡王，第二名為台新銀行5.6萬張，第三名則是玉山銀行4.5萬張。

此外，從今年前7月簽帳金額來看，據銀行局統計，前7月累計簽帳金額達1兆7713億元，與去年前7月的1兆7403億元相比，仍呈現小幅成長1.78%。林志吉表示，雖然今年疫情比去年嚴重，但因為本土疫情爆發是從5月中開始，簽帳金額還沒有完全顯現疫情衝擊。