金管會放寬父母 在網路上幫未成年子女投保疫苗險

父母可以在網路上幫未成年子女投保疫苗險了！國人接種疫苗年齡已開放12歲以上之未成年人，金管會今（9）日宣布修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，放寬網路投保需滿20歲的年齡限制，父母可以幫子女在網路投投保疫苗險，將有助於疫情期間，民眾可透過網路投保之非接觸方式，為其未成年子女取得符合自身保障需求之保險商品及活絡網路投保業務。據統計，目前市面上有14家產險公司共銷售17張疫苗險保單。

保險局副局長林志憲表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，配合國人接種疫苗年齡已開放12歲以上之未成年人，為降低人員接觸風險，並滿足民眾為其未成年子女對防疫相關保險保障之需求，金管會今日發布修正「保險業辦理電子商務應注意事項」第六點，開放財產保險業得透過網路投保辦理以父母為要保人為其未成年子女投保費用型疫苗接種綜合保險（不含身故給付），以提高民眾投保便利性。

金管會表示，經考量父母與子女間具保險利益，且查現行財產保險業者銷售之疫苗接種綜合保險未包含「身故保險金」，非屬死亡保險契約，並無保險法第一百零五條規定「經被保險人書面同意」之適用，為利以父母為要保人透過網路投保為其未成年子女投保疫苗接種綜合保險（給付項目不含身故保險金）及繳費作業。

保險局說，因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，配合國人接種疫苗年齡已開放 12歲以上之未成年人，為降低人員接觸風險，並滿足民眾為其未成年子女對防疫相關保險保障之需求，經考量父母與子女間具保險利益，且查現行財產保險業者銷售之疫苗接種綜合保險未包含「身故保險金」，非屬死亡保險契約，並無保險法第一百零五條規定「經被保險人書面同意」之適用，為利以父母為要保人透過網路投保為其未成年子女投保疫苗接種綜合保險（給付項目不含身故保險金）及繳費作業，爰修正第一項第三款文字，開放財產保險業得透過網路投保辦理以父母為要保人為其未成年子女投保費用型疫苗接種綜合保險（不含身故給付），以提高民眾投保便利性。