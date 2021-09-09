強颱璨樹來襲！保險專家傳授三招搞定颱洪險

今年的第14號颱風「璨樹」已增強為強度颱風，中央氣象局預估對台灣影響最劇的時間將落在周六、周日，屆時是否會帶來強風豪雨，值得注意。由於之前的烟花、盧碧颱風已在台灣各地造成嚴重的水患，不少民眾基於前車之鑑，便興起想要投保颱風洪水險的念頭，只不過，颱風洪水險可不是「風來就保、遇水就賠」，台灣《保險法》權威劉北元指出，投保颱風洪水險除了要找對方法、也要選對時間，更要摸清這類保險的「不理賠範圍」，這樣才能為自己的財產規劃更為完善的保險方案。

■第一招：投保有方法 記得加買颱洪附加險

劉北元指出，目前保險市場中，颱風洪水險並不是獨立的商品，因此也無法供客戶單獨投保。想要買颱風洪水險的人，必須是家中的房屋已經有投保住宅火災保險，才能向保險公司要求加繳保險費，投保颱風洪水附加保險，遇到因為颱風造成的損失，才能獲得理賠。

換句話說，如果房屋只投保住宅火災保險，而未加買颱風洪水附加保險，一旦遇上颱風的損失，保險公司是不會理賠的。

除了上述的投保模式之外，劉北元表示，另一種方法是直接投保同時涵蓋火險與颱風洪水險的「居家綜合險」，在颱風侵襲時，也可以獲得保障。

劉北元表示，颱風洪水保險的理賠範圍，除了建築物本身及其裝修、擺放在建築物內的動產都在承保範圍內之外，包括因為颱風侵襲後所發生的相關支出，例如受保險房屋的清汙費用、在房屋修復或重建期間所發生的臨時住宿費用，保險公司亦負理賠責任。

■第二招：摸清保單內容 颱洪險並非萬事都賠

值得注意的是，不少民眾以為只要投保颱風洪水險，颱風造成的損失都能獲得理賠。對此，劉北元提醒，颱風洪水險並非「風來就保、遇水就賠」，其損失必須是直接因颱風洪水所造成的，才屬於理賠範圍。如果是間接因為颱風洪水所造成的損失，就不在理賠的範圍內了。

舉例來說，家中因為颱風停電二天，造成冰箱內部存放的食物腐敗毀損，這就屬於間接損失，因為冰箱內的食物並不是直接因颱風或洪水造成損壞；但是，如果是因為家中淹水，冰箱被洪水沖走，那麼除了冰箱之外，連帶裡面存放的食品，保險公司都應理賠。

另一個例子則是，若是因為門窗緊密度不夠而滲水，或屋頂結構不良而漏水，造成屋內裝修或動產之損失，也不在颱風洪水險的理賠範疇。

■第三招：不搞中途加保，小心得不償失

至於不少精打細算的民眾為了節省保費，經常會趕在颱風季來臨前（大約是5月前後）才向保險公司加保颱風洪水險，等到颱風季節一過又想辦理退保，拿回部分保險費。劉北元認為，這個做法對於投保人而言未必有利，在不了解保險合約內容時，這樣的做法反而會得不償失。

劉北元表示，上述做法除了會導致整體保險費率的扭曲外，在保險實務上，目前保險公司的做法是針對在每年5至10月中途加保者，要求必須按全年保費的100％來計算保費，而且中途退保的人也不會給予退費，因此，想要中途加保、提前退保的民眾，可要三思了。

■留意保單對颱風、洪水的定義

最後，劉北元提到颱風洪水險的保單條款對於颱風、洪水都有明確的定義。所謂颱風，係指經中央氣象局就台灣地區發布有陸上颱風警報者，這個定義相當簡單清楚，毫無爭議；至於洪水，指由海水倒灌、海潮、河川、湖泊、水道之水位突然暴漲、氾濫，或水壩、水庫、堤岸崩潰，或豪雨、雷雨之積水導致地面遭水迅速淹沒之現象。劉北元表示，在他的經驗中，除了自來水公司的水管爆裂所造成的淹水有過小小的爭議外，這個定義基本上也不會有太多問題。