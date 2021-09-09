微解封迎中秋 出遊前先確認兩種保障

迎接中秋連假不少人著手計畫出遊，但近期新北市幼兒園、小學等群聚染疫事件本土案例攀升，部分縣市提升為「強化二級警戒」。保險專家提醒，除了出外防疫措施做足外，也要檢視自己短期出遊保障、長期醫療保障是否足夠，短期出遊保障著重旅遊平安險，長期醫療保障著重醫療險、重大傷病險。

全球人壽表示，國人通常在國外旅遊時皆有多重旅遊保障，比如透過旅行社投保旅遊平安險、旅遊行程刷卡之旅平險或自行找業務員投保旅平險等，但現在受限於疫情關係無法出國，國內旅遊也因微解封獲得青睞，但說走就走的微解封國旅 ，也千萬別因為不是出國就忘了要帶保障隨行，只要在出門前1小時透過網路投保，即便是一趟說走就走的兩天一夜隨興出遊，或是四天三夜的家族旅行，都能在自己原有的保險保障上再多一層加強保護力。

金管會註今年7月1日正式調降個人傷害保險（不含旅行平安保險）計算保險費採用的危險發生率，上限從80％調降為70％，其餘維持不變，這同時也會降低意外險保費費率，以第一職業類別投保意外險保額100萬元為例，一年保費可以降至千元以下，保戶約可省下12.5％保費支出。

病毒不斷變化，即使各國提高疫苗施打率，仍有許多確診案例為突破性感染，打了兩劑疫苗依舊確診，全球人壽建議，不妨趁連假休息時，完整盤點自己與家人保險，保險不是曾經買過就好，必須要視個人生涯發展調整保障移轉風險。

若以民眾確診新冠疫情為例，雖然全民健保給付就醫治療過程的大部分費用，但因治療隔離期較長，導致無法工作的收入損失，甚至可能引起的併發症，如肺部功能受損等，治療期間的住院、自費醫療支出及手術費用等都可以透過商業保險來支應。

全球人壽提醒，盤點自身醫療保障時，必備醫療險與重大傷病險。醫療險包括可補貼住院期間收入損失的日額給付型醫療險、染疫住院雜支費用的實支實付型醫療險；重大傷病險則是染疫後肺部功能受損，導致因呼吸衰竭需長期使用呼吸器 ，保險給付可支應後續治療支出。