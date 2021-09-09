中信產險首創短期車險 最短一天、最長15天

中國信託產險今(9)日宣布，推出業界首張、獲保險局核准上市之全新型態自用小客車Daily短期汽車保險「中國信託產物日保限額車對車碰撞損失保險」，保障期間最短一天、最長15天。

這張保單旨在滿足車主場景化、彈性化需求，也是國內第一張碎片化車體保險。保費一天最低只要120元，就可享有理賠金額最高10萬元保障。

根據交通部2018年自用小客車使用狀況調查報告統計，國內15%車主每周用車頻率僅有一天，30%少於兩天、44%少於三天，等於國內逾四成車主一星期中，開車上路的日子不到三天。

這類上班不開車的族群，購買一整年期的車體損失保險並不划算，而根據2020年保險事業發展中心汽車保險的投保統計資料，國內約有550萬車主並未投保車體險。

中國信託產險總經理郭世昌表示，商品開發要以了解客戶、公平對待客戶的精神，為客戶打造貼心、彈性的商品。

中信產險首創自用小客車Daily短期車險，具有短期、彈性、跨保險公司投保三大特色，投保時間最短可選擇一天，也可選擇連續投保，最長可達15天。

保險期間完全由車主決定，投保需透過網路，最快於投保後24小時生效，最長則可於七天前(含投保當天)預先完成投保。

保戶於中國信託產險官網透過網路完成投保及繳費，手續相當簡便，投保完成當天就可透過手機或E-Mail下載電子保單，快速環保愛地球。

中信產險的Daily短期車險，日保限額車對車碰撞損失保險，保險費以日計價，依據車輛廠牌及年份計算，每日最低僅需120元，就能享有維修理賠金額最高10萬元的保障，大幅降低車主用車的保險費負擔。

此舉等同車主只需要兩杯咖啡錢的代價，即可負擔加保一日的丙式車體險費用，讓自己在原來投保的強制或責任險之外，輕輕鬆鬆增加短期車體險的保障。

Daily短期車險提供車主彈性選擇在需要用車前才投保保險，例如：長途出差，或出門旅遊前投保即可，平日不用車時無須投保，保費運用更有效率。

假設王先生想在中秋連假期間出遊，以70萬等級國產車保費試算，一天最低保費僅需200元，如果當天來回，僅200元就能轉嫁整天路上可能發生的車體碰撞風險。

中信產險表示，傳統車體險承保期間通常是完整投保一年，車主較無法選擇投保時間，含車體險的年繳保費通常超出萬元，並不適合居住在都會區的少用車之車主，這類車主大多認為繳納一整年保費，僅假日才用車，並不划算。

這也降低車主投保車體險的意願，新車主在投保車體險兩到三年後，續保意願即大幅降低，Daily短期車險即可填補這部分車主需求。

中信產險表示，經過近期幾個月的嚴格防疫生活，預期即將迎來防疫措施大幅放寬管制，民眾可望恢復假日出遊的生活型態，推出這項以客戶需求為導向所開發的新型態短期車險商品，可適時帶給車主與駕駛安心與保障。