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今周刊財富管理大獎出爐 統一證券奪兩獎項

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
統一證券勇奪今周刊財富管理最佳行銷創新獎第一名與最佳永續發展獎第三名，統一證券經紀部副總張宏碩代表領獎。(統一證券提供)
統一證券勇奪今周刊財富管理最佳行銷創新獎第一名與最佳永續發展獎第三名，統一證券經紀部副總張宏碩代表領獎。(統一證券提供)

2021年今周刊財富管理大獎於9月8日公布，統一證券榮獲最佳行銷創新獎第一名與最佳永續發展獎第三名兩項肯定。統一證券今年以來獲獎不斷，繼ETN獲得國家品牌玉山獎、期貨業務榮獲期交所頒發雙項期貨鑽石獎，以及2021財訊財富管理「最佳客戶推薦」與「最佳影音行銷獎」雙獎後，再次在財富管理業務經營上獲得肯定，顯現出統一證券以客戶為中心，在產品研發與通路服務上勇於創新，致力滿足客戶需求，協助客戶達成致富、創富及存富的理財目標。

統一證券經紀部副總張宏碩表示，即使置身牛市，統一證券依然本著服務廣大客戶的心，從過去傳統的證期權業務通路，轉型至財富管理的創新創意行銷，貫徹財富管理的核心精神，進一步打動人心。從部位管理到商品設計，在為客戶實現財富增值目標時，仍不忘做好適當的資產配置建議。

財富管理其實並非高資產客戶的專利，針對年輕族群，培養下一代高潛力財管客戶，讓年輕族群可以輕鬆地跨入投資領域。為此，特別找來饒舌歌手一同策畫MV，寫實歌詞配上洗腦曲風，直接喊出年輕人財富自由的心聲及渴望，饒舌MV也顛覆以往券商行銷方式。單支影片最高獲得200多萬次的點閱，廣受客戶好評。

統一證券深知商品與團隊的合作鏈，就好比一段交響樂章，包含三個要素：節奏、旋律及和聲，相輔相成，缺一不可。由總公司帶頭掌舵，指揮出明快的節奏；分公司配合譜出優美的旋律，提供客戶最優質的服務，更重要的是財富管理商品研發團隊為客戶嚴選把關，如同曼妙的和聲演出，共同編織財富管理的最美樂章。

統一證券勇奪今周刊財富管理最佳行銷創新獎第一名與最佳永續發展獎第三名，統一證券經紀部副總張宏碩(左)代表領獎。(統一證券提供)
統一證券勇奪今周刊財富管理最佳行銷創新獎第一名與最佳永續發展獎第三名，統一證券經紀部副總張宏碩(左)代表領獎。(統一證券提供)

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