快訊

直播／五倍券10月8日上路！面額有3種 使用至明年4月30日

澎恰恰留訊預告「人生最後一夜」 中秋前夕爆失聯

疫情衝擊上班族財務 29%投資遭虧損套牢、60%負債增

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

疫情衝擊，勞工特別有感。根據yes123求職網今（9）日公布的「疫後復甦之路與職涯衝擊調查」顯示，總的來說，上半年因疫情關係，檢視上班族的財務狀況，共有60.8%屬於「負債增加」，且還有29%的人透露，因為疫情關係投資曾遭虧損套牢，也有半數的人表示，因為疫情關係存款減少了。

調查指出，45.3%上班族表示「負債因疫情增加，且出現財務赤字」，平均「每月短缺金額」達9,267元；另外15.5%是「負債因疫情增加，但沒有出現財務赤字」。這也代表著其餘的39.2%，屬於「負債沒有因疫情增加」。

此外，雖然股市曾回升到1萬8000點，不過回顧今年的報酬率，調查發現，仍有28.9%的人透露，因為「肺炎疫情」關係，投資曾因此出現虧損、套牢；還有16.3%屬於「投資不曾因此出現虧損、套牢」。這也代表著，剩下的54.8%是「今年沒有任何投資」。

觀察整體財富狀況，比起去年年底，今年上半年「總存款」變化，表示「持平」的佔14.5%；「增加」的佔11.4%；但合計有74.1%是「減少」的，而且又分成50%自認「與疫情有關」，24.1%自認「與疫情無關」。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，勞工因疫情年出現「經濟危機」，除了擔心獎金、分紅、福利縮水，甚至害怕突然被資遣、減薪，手頭恐怕更加吃緊。所謂的紓困金或貸款，其實是「救急不救窮」，想要避免經常性透支，除了養成記帳習慣外，若一有收入，應該優先償還債務，避免過度擴張信用，不事先評估還款能力，將無法擺脫「月底吃土」的窘境，因此後疫情時代生活的共識之一，可能就是「開源節流」這四個字。

「疫後復甦之路與職涯衝擊調查」，是於2021年8月25日到9月6日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員，會員有效問卷共1,328份，信心水準為95%，誤差值為正負2.69%。企業有效問卷共946份，信心水準為95%，誤差值為正負3.19%。

疫情

延伸閱讀

比年終獎金、績效獎金重要 「這三件事」員工最在乎

疫情再起？多數企業認為景氣復原期至少需6.3個月

懶人包／4大超商「中秋連假補班日限時優惠」一次看

獨／揭上警局真相！「大時代」男星悄當上班族月薪28K

相關新聞

中信金8月獲利佳 法人看好後市營運

中信金（2891）自結8月稅後盈餘為56.12億元，年成長17.11%，累計前八月稅後盈餘為427.72億元，年增33....

凱基證奪「最佳財富管理券商獎」第一名等三項大獎

凱基證券發展數位創新，以客戶需求為核心的財富管理業務成果亮眼，在今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》中，勇奪最大獎項最佳財富...

群益金鼎證券榮獲財富管理「最佳商品獎」第一名肯定

2021年今周刊財富管理大獎於9月8日頒獎，群益金鼎證券獲得財富管理「最佳商品獎」第一名殊榮，群益證表示，這些都要歸功於...

元富證 獲今周刊財富管理評鑑三項肯定

新光金控旗下元富證券再度獲得《今周刊財富管理銀行暨證券評鑑》肯定，榮獲證券組最佳風控獎、最佳財富增值獎及最佳永續發展獎。...

台幣跌破27.7元 一周新低

新冠變種病毒襲台，本土疫情升溫，外資昨（8）日盤中轉匯出，擴大新台幣貶幅，上午10時30分過後，新台幣便由升轉貶，最終以...

金融業財富管理評鑑／中信蟬聯最佳財管銀行

中國信託商業銀行提供全方位財富管理服務再獲肯定！《今周刊》「第15屆財富管理銀行暨證券評鑑」9月8日揭曉，中國信託銀行第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。