疫情衝擊上班族財務 29%投資遭虧損套牢、60%負債增

疫情衝擊，勞工特別有感。根據yes123求職網今（9）日公布的「疫後復甦之路與職涯衝擊調查」顯示，總的來說，上半年因疫情關係，檢視上班族的財務狀況，共有60.8%屬於「負債增加」，且還有29%的人透露，因為疫情關係投資曾遭虧損套牢，也有半數的人表示，因為疫情關係存款減少了。

調查指出，45.3%上班族表示「負債因疫情增加，且出現財務赤字」，平均「每月短缺金額」達9,267元；另外15.5%是「負債因疫情增加，但沒有出現財務赤字」。這也代表著其餘的39.2%，屬於「負債沒有因疫情增加」。

此外，雖然股市曾回升到1萬8000點，不過回顧今年的報酬率，調查發現，仍有28.9%的人透露，因為「肺炎疫情」關係，投資曾因此出現虧損、套牢；還有16.3%屬於「投資不曾因此出現虧損、套牢」。這也代表著，剩下的54.8%是「今年沒有任何投資」。

觀察整體財富狀況，比起去年年底，今年上半年「總存款」變化，表示「持平」的佔14.5%；「增加」的佔11.4%；但合計有74.1%是「減少」的，而且又分成50%自認「與疫情有關」，24.1%自認「與疫情無關」。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，勞工因疫情年出現「經濟危機」，除了擔心獎金、分紅、福利縮水，甚至害怕突然被資遣、減薪，手頭恐怕更加吃緊。所謂的紓困金或貸款，其實是「救急不救窮」，想要避免經常性透支，除了養成記帳習慣外，若一有收入，應該優先償還債務，避免過度擴張信用，不事先評估還款能力，將無法擺脫「月底吃土」的窘境，因此後疫情時代生活的共識之一，可能就是「開源節流」這四個字。

「疫後復甦之路與職涯衝擊調查」，是於2021年8月25日到9月6日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員，會員有效問卷共1,328份，信心水準為95%，誤差值為正負2.69%。企業有效問卷共946份，信心水準為95%，誤差值為正負3.19%。