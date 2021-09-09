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中信金8月獲利佳 法人看好後市營運

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
圖為中信金控在南港金融園區總部大樓。（本報系資料庫)
圖為中信金控在南港金融園區總部大樓。（本報系資料庫)

中信金（2891）自結8月稅後盈餘為56.12億元，年成長17.11%，累計前八月稅後盈餘為427.72億元，年增33.91%，獲利成長的主要因素在於兩大子公司獲利明顯成長；市場法人表示，就中信金獲利結構而言，中信銀利差持穩，放款持續成長，預期2021~2022年營運回復成長，壽險受惠資本市場維持高檔持續貢獻獲利，營運展望正向。

中信金累計前八月稅後盈餘年成長逾三成，在主要成長的兩大子公司中，中信銀前八月稅後盈餘為199.7億元，較去年同期成長6%，台壽保累計前八月稅後盈餘為216.81億元，較去年同期成長43%。

今年上半年中信銀放款餘額為2.647兆元，年增5.7%，在各項放款中，因政府放款增加及個人消貸增加，其中企業金融及個人消費放款成長幅度較高；存放利差部份，第2季外幣利差為2.16%、較上季增加1bps，連續三個季度上揚，主要是降息所影響的重定價已逐步反映，第2季新台幣利差為1.51%，較上季減少4bps，使得整體利差為1.75%，較上季減少3bps，第2季淨利息收益率持平在1.39%。

市場目前預估2021年中信金稅後盈餘為544億元，每股獲利有約逾2.7元的水準。

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