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群益金鼎證券榮獲財富管理「最佳商品獎」第一名肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券財富管理部資深副總裁鄭淑芬(左)自《今周刊》董事長謝金河(右)手中接過2021財富管理「最佳商品獎」第一名獎項。(群益金鼎證券提供)
群益金鼎證券財富管理部資深副總裁鄭淑芬(左)自《今周刊》董事長謝金河(右)手中接過2021財富管理「最佳商品獎」第一名獎項。(群益金鼎證券提供)

2021年今周刊財富管理大獎於9月8日頒獎，群益金鼎證券獲得財富管理「最佳商品獎」第一名殊榮，群益證表示，這些都要歸功於研究團隊洞悉市場資訊、替客戶妥善的資產配置、以及業務風險控管的積極落實，為客戶量身訂做適性的理財規劃進而得到客戶的信任。群益一直以最專業和用心的服務，為客戶創造超越客戶期望的高附加價值理財服務。

在去(2020)年3月全球爆發新冠疫情、造成金融市場大幅波動時，群益本著側重資產配置與穩健性，第一時間在理財規劃上，建議避險與調整策略，讓業務能及時通知客戶做安全性的防範，避免投資人的資產受到太大的衝擊。因為群益財富管理團隊擁有完整產品線服務、依照客戶屬性分類量身訂做理財規劃、專業的財管單位與前線同仁共同守護客戶資產等三項優勢，可以迅速為客戶彈性調整，得以順利度過危機。

隨著金融市場的逐漸開放與資訊快速流通，生活金融生態圈蔚為風潮，群益表示，券商即服務、券商即平台的概念，利用金融科技提高客戶交易的便利性。今年5月疫情嚴峻時，人與人的接觸更少，群益發揮資訊優勢的強項，利用自身資訊研發的群益GO+線上服務，讓客戶體驗金融線上開戶的便利性；另外，透過群益「一戶通」讓客戶交易免開銀行戶，減少須多開交割帳戶的不便，群益運用數位科技優勢，使業務同仁的服務不因疫情而中斷，同時配合群益智慧下單系統，利用資訊服務與資訊理財，守護客戶資產。

面對ESG浪潮，身為企業公民的一份子，群益同樣沒有缺席，群益入選台灣永續指數的唯一獨立券商，同時聚焦社會公益議題，連續8年舉行「群益愛閱讀」活動，跑遍北中南15所偏鄉國小。此外，「群起獻愛心 傳遞幸福公益」捐血公益活動，也已邁入第14年，募集總捐血袋數逐年攀升。群益做ESG不為得獎，早從14、15年前，市場上未出現ESG這名詞時早已默默耕耘。

群益證一直以客戶需求為核心，注重資產規畫、風險控管，業務團隊在面對客戶時，都會用心了解他們在不同年齡層，當下以及未來的需求是什麼，從旁協助釐清目標，進而獲得客戶信任。就是這種以人為本的服務態度，打造群益證財富管理「最佳商品獎」的基石。

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