南山壽推為期三個月嘉年華 三撇步健康樂活「家」分

「不只有保障，更要保生活！」南山人壽持續提倡保險由事後補償延伸至事前預防的理念，強化商品的服務賦能價值，協助保戶及家人擁有健康好生活，九月起舉辦為期三個月「健康樂活【家+】年華」系列活動，邀請民眾參加BAM活力洋溢APP的健康促進挑戰賽，結合南山健康守護圈及保戶聚樂部健康樂活元素，陪伴全台每一個家庭，樂活健康，正向力「家」分。

當保險的本質從意外及疾病的風險保障，走到陪伴保戶以積極正向價值觀過生活，保險業者能為客戶做得更多了！南山人壽鼓勵客戶於活動期間，開通並使用南山保戶園地，透過檢視健康醫療、長照、退休等保障規劃，補足壽險、意外或醫療保障缺口，參加活動還有機會參加抽獎，獎項內容包含健康促進利器運動手環、電動機車、休旅車等，活動期間至11月30日止。

行政院統計，2019年台灣家庭型態以核心（34.4%）最高，其次為夫婦（19.3%）及三代（13.5%），妥善的保險規畫，可讓家成為安穩的港灣、體現對家的愛與責任。南山人壽提出打造家庭樂活健康三撇步，讓每一個家庭都能擁有保障、追求健康、享受服務，為每一家的美好年華幸福大大加分。

撇步一 保障家＋分：幸福健康的家庭，首先要擁有充足的保障，您自己和家人的保障夠完善了嗎？尤其退休生活的資金規劃以及醫療保障與長照規劃，一項都不能少。南山人壽呼籲民眾定期檢視自身及家人的保障是否足夠，疫情期間可多利用南山保戶園地，進行保單健檢，讓退休藍圖計畫更落地。

南山人壽多元化的商品類別，保障內容各有特色，如年年領取還本金、健康增值回饋、無理賠鼓勵／關懷金等，而繳費年期也從６年、10年、20年到30年，提供多樣化選擇，民眾可依照自身需求，找到適切的保險商品進行投保。而活動期間（即日起至110年11月30日止），凡投保南山人壽壽險、傷害險及健康險商品，就有機會參加抽獎，獎項內容包含健康促進利器運動手環、電動機車、休旅車等，建立全家人的共同話題，並藉由參與活動完善自身保障。

撇步二 健康家＋分：號召全家總動員，促進身體健康、預防疾病！一起運動健康不孤單！「健康樂活【家+】年華」系列活動，透過BAM活力洋溢APP舉辦健康促進挑戰賽，全民皆可參加，下載APP即可藉由五項健康指標—步數、動態卡路里、睡眠時數、BMI 及靜止心率等，了解生理年齡的變化。南山人壽保戶還能進一步累積積分，獲得折抵保費、激勵金等健康好禮，讓南山人壽陪您打造五Ａ健康人生。

撇步三 服務家＋分：加入南山人壽的保戶行列，和南山健康守護圈緊緊圈在一起！南山人壽替保戶嚴選各類健康照護產業的策略夥伴，提供保戶全方位健康照護資訊，活動期間開通及登入使用南山保戶園地，有機會抽中空中健身學院Wondercise的VIP會員，還能獲得加碼機會，此外也能享有「南山聚樂部」各項保戶優惠，全家一起享受樂活、健康、有品質的幸福生活。

保險，不只能保障生活，現在更進一步邁向健康樂活，南山人壽表示，想為國人規劃的更多，透過串聯商品、服務、好康活動，協助民眾規畫未來健康生活的藍圖與期待，成為「保生活」的健康好夥伴。