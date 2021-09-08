華銀獲「最佳信任獎」肯定 持續優化服務

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
華南銀行榮獲2021今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳信任獎」殊榮，由金管會主委黃天牧(右)頒獎，華南銀行個金副總李宗賢(左)代表受奬。華銀／提供
華南銀行榮獲2021今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳信任獎」殊榮，由金管會主委黃天牧(右)頒獎，華南銀行個金副總李宗賢(左)代表受奬。華銀／提供

近年來國際金融環境變化快速，新冠肺炎疫情衝擊經濟，華南銀行疫情期間提供零接觸服務為無數客戶守護有形的資產，展現華南銀行財富管理品牌之責，日前由今周刊主辦的2021年第15屆財富管理銀行暨證券評鑑，華南銀行更是榮獲「最佳信任獎」的肯定。

華南銀行持續不斷挹注資源，提升財富管理團隊專業知識及服務品質，除了導入退休理財規劃顧問（RFA）證照外，並致力於提升員工專業程度，如：開辦理財規劃顧問證照（CFP）及高齡金融規劃顧問師等各種信託、理財培育課程，總培訓人數超逾700人，同時鼓勵員工考取專業證照。目前超過百位以上員工取得CFP證照，是金融業中少數超過百位以上員工取得證照的銀行。

華南銀行為客戶量身規劃適合其風險屬性的金融商品，包括投資、創業、保險、置產、信託、退休規劃及資產傳承等，此外，華南銀行積極落實公平待客原則及理專十誡，從組織、規章、人員訓練、系統及稽核等五大面向著手，維護客戶權益、保障客戶資產、防止弊端，贏得客戶高度信任，正是華南銀行贏得此次「最佳信任獎」的主要原因。

華南銀行表示，將持續優化產品、服務、專業、防弊等面向，透過創新的金融科技提供各項符合客戶需求的商品及服務，來守護客戶的資產。

華南銀行 財富管理 退休規劃

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