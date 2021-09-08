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一杯咖啡錢就有的保障 合庫人壽守護小額終身險上市

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

根據保險事業發展中心人身保險業業務統計，去年度平均每人拿到的壽險死亡給付約為新台幣56.9萬元，扣除治喪費用後所剩無幾，可以留下給家人的保障明顯不足，所以政府近年一直在大力推行提高國人保險保障，鼓勵國人在選擇保單時應回歸到保險的精神與意義。

合庫人壽推出「輕鬆守護」小額終身壽險，費率計算使用第六回生命表，提供國人輕鬆繳費、守護終身的保障，9月8日起於合作金庫270家分行上架。

合庫人壽表示，20-84歲都可以投保，不論是小資族、三明治族或高齡長輩都可以輕鬆有最高70萬元的終身壽險，以40歲女性投保20年期50萬元保障為例，一年保費約為1萬3,500元，相當於一天一杯超商咖啡的錢就可以享受到終身保障。

合庫表示，因應高齡少子化的社會結構，集團旗下銀行、人壽等子公司近年積極推展「樂活安養」概念，落實企業社會責任，這次合庫人壽與合庫銀行共同推出「輕鬆守護」保險專案也是為了讓國人可以輕鬆投保、放心享受「樂活安養」退休人生，所以除了一般壽險給付的身故保險金或喪葬費用保險金外，還有完全失能保險金及祝壽保險金等給付項目，最高投保年齡可至84歲，有助轉嫁人口及財富結構M型化社會下的長壽風險，放心享受樂活自在生活。

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