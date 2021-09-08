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一銀攜手第一金人壽 力推珍愛小額終老保險

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
第一銀行攜手第一金人壽推出門檻低、保障內容簡單易懂的「珍愛小額」終身壽險。 資料照片
第一銀行攜手第一金人壽推出門檻低、保障內容簡單易懂的「珍愛小額」終身壽險。 資料照片

自今年7月1日起，金管會放寬「小額終老保險」最高上限，每人最高保額從50萬元增加到70萬元，終生可以投保張數也提高至三張，對不論是否曾經購買過的民眾來說，都可輕鬆入手，第一銀行（2892）攜手第一金人壽推出門檻低、保障內容簡單易懂的「珍愛小額」終身壽險，幫助民眾增加基礎保障。

第一銀行表示，親民的「珍愛小額」從0歲到84歲都能投保，保費約為市面終身壽險八折，且原則上免體檢、體況限制較少，不論是預算較少的小資族、家庭責任重的三明治族或想減輕子女負擔的銀髮族，都可以用划算的保費，擁有包含身故／喪葬費用及完全失能保險金等基本保障。

第一銀行指出，「珍愛小額」提供6年、10年、15年及20年等四種繳費年期，保留足夠彈性給民眾。需注意的是，投保年齡相同的情況下，「年繳」保費會比「月繳」的總繳保費少，「短」繳費年期也會較「長」繳費年期的總繳保費低；建議民眾選擇以繳費年期短之年繳方式投保，為自己節省荷包。

舉例，35歲陳先生已於去年投保保額30萬元「小額終老保險」，今年因晉升為新手爸爸身分的關係，讓喜獲甜蜜負擔的陳先生想提高自身壽險保障，於是陳先生選擇投保繳費20年期、保額40萬元、年繳保費1.1萬元的「珍愛小額」終身壽險，每天約30元，就能將整體壽險保障從30萬元提高到70萬元。

第一金人壽表示，「珍愛小額」終身壽險於2017年甫上架時，藉由第一銀行分布全台的優勢造成旋風式的銷售佳績，主要是因為親民與CP值兼備讓民眾接受度相當高。7月1日新制上路，第一銀行188家分行皆可投保，曾經投保過的保戶可以加保提高保額，未曾投保過者則可一口氣購足。

第一銀行 保費 壽險

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