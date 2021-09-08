疫情升溫股匯雙跌！新台幣連兩日貶 貶7.3分收27.746元

台灣變種病毒疫情升溫，鬆動外資心理，盤中轉匯出，擴大新台幣今（8）日貶幅。早上十點過後，新台幣便由升轉貶，最後以貶值7.3分收27.746元，連續兩個交易日貶值，貶回27.7元字頭。

新台幣今日貶值幅度較昨日擴大，台北與元太外匯總成交量擴大至14.08億美元。新台幣昨（7）日才終結連續七個交易日走升，今日又再續貶。

新台幣今日早盤一度升值3.3分至27.64元，並未出現27.5元字頭，十點後轉貶，伴隨台股震盪下跌，新台幣持續走低，不但收斂早盤所有漲幅，最終由升轉貶，以貶值7.3分收在27.746元。

匯銀主管指出，非美貨幣走弱以及台股今日走跌，成為新台幣今日早盤續漲無力的主因，尤其台灣本土疫情受到變種病毒影響升溫，是否升三級警戒備受外資關注，但慶幸的是，台灣持續施打疫苗加以國人口罩不離身。

匯銀主管指出，後續仍需觀察台灣本土疫情控制情形，假設不升級三級警戒，且不影響到科技園區，加上出口商有拋匯需求，估新台幣短線先看區間震盪，先看是否守住27.75元。