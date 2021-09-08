客製化服務討好VIP 兆豐安排奈良美智特展專人導覽

兆豐銀行（2886）積極布局高資產財富管理業務，持續升級專業團隊、建置私人銀行財管系統並提供多元化的金融商品，並為滿足高資產客戶全方位的投資理財需求，推出「MegaLux Club」理財會員俱樂部，邀請近200位頂級貴賓入會，提供專屬貴賓禮遇。

為了提供高資產客群豐富的藝文活動，目前正在高雄市立美術館巡迴展出的人氣展覽「奈良美智特展」，身為公益贊助單位之一的兆豐銀行，特別邀請兆豐VIP客戶前來觀展，並安排專業導覽服務「MegaLux Club」高資產會員，也貼心準備具台灣味的伴手禮「奈良糕」予財管貴賓。

兆豐銀表示，「MegaLux Club」理財會員俱樂部除了提供會員每月99次跨行提款、轉帳免交易手續費優惠外，還有生日禮、機場接送、高鐵升等商務艙、專屬藝文饗宴等特別禮遇，結合線上、線下平台，每周推出「Mega FOCUS Channel」影音投資解析，提供最新市場訊息及投資觀點，帶領客戶掌握理財先機，透過豐富完整的產品線與專業的財富管理團隊，提供高資產客戶量身訂作的高規格尊榮理財服務。

兆豐銀行是首波獲主管機關核准，最早開辦「財管2.0高資產業務」的公股銀行，提供高資產客戶個人化及客製化的商品及服務。