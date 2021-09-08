快訊

深夜收到簡訊通知 黃鐙輝一家人無預警被下令居家隔離

板橋某社區整棟清空中 防疫專車將陸續載離至晚間

客製化服務討好VIP 兆豐安排奈良美智特展專人導覽

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
兆豐銀行邀請財管高資產會員參觀「奈良美智特展」，並安排專業導覽，讓客戶體驗專屬的藝文饗宴。圖/兆豐銀行提供
兆豐銀行邀請財管高資產會員參觀「奈良美智特展」，並安排專業導覽，讓客戶體驗專屬的藝文饗宴。圖/兆豐銀行提供

兆豐銀行（2886）積極布局高資產財富管理業務，持續升級專業團隊、建置私人銀行財管系統並提供多元化的金融商品，並為滿足高資產客戶全方位的投資理財需求，推出「MegaLux Club」理財會員俱樂部，邀請近200位頂級貴賓入會，提供專屬貴賓禮遇。

為了提供高資產客群豐富的藝文活動，目前正在高雄市立美術館巡迴展出的人氣展覽「奈良美智特展」，身為公益贊助單位之一的兆豐銀行，特別邀請兆豐VIP客戶前來觀展，並安排專業導覽服務「MegaLux Club」高資產會員，也貼心準備具台灣味的伴手禮「奈良糕」予財管貴賓。

兆豐銀表示，「MegaLux Club」理財會員俱樂部除了提供會員每月99次跨行提款、轉帳免交易手續費優惠外，還有生日禮、機場接送、高鐵升等商務艙、專屬藝文饗宴等特別禮遇，結合線上、線下平台，每周推出「Mega FOCUS Channel」影音投資解析，提供最新市場訊息及投資觀點，帶領客戶掌握理財先機，透過豐富完整的產品線與專業的財富管理團隊，提供高資產客戶量身訂作的高規格尊榮理財服務。

兆豐銀行是首波獲主管機關核准，最早開辦「財管2.0高資產業務」的公股銀行，提供高資產客戶個人化及客製化的商品及服務。

兆豐銀行 財富管理

延伸閱讀

兆豐「金傳基金」 穩中求勝

年薪百萬淪為月光族「連10萬都拿不出」 她求理財方法遭網嗆

台灣用戶專屬！愛奇藝國際站全面升級 登入免費領7天VIP資格

解密奈良美智歷年作品拍賣市場暨成交排行 TOP50

相關新聞

疫情升溫股匯雙跌！新台幣連兩日貶 貶7.3分收27.746元

台灣變種病毒疫情升溫，鬆動外資心理，盤中轉匯出，擴大新台幣今（8）日貶幅。早上十點過後，新台幣便由升轉貶，最後以貶值7....

金價陷入盤整 法人：著眼中長線 空手可分批布局

黃金價格陷入盤整，法人表示，後續美元能否進一步走高，將是觀察金價何時觸底的關鍵，短線留意1700-1800美元區間，但下...

疫苗險熱銷 每天賣萬件

新冠變種病毒來勢洶洶，加上BNT來台，接種疫苗民眾年齡可望下降，國內一般防疫險、疫苗險「防苗雙險」持續熱銷，保險局昨（7...

台幣轉貶 終止連七升

台灣本土疫情升溫，台北股匯市昨（7）日雙雙下跌，外資午後轉匯出，收斂新台幣昨日全天升值幅度，由升轉貶，以貶值1分收在27...

聯準會轉鴿效應 國際板債發行、贖回急凍

美聯準會轉鴿，企業不急著發債了。需求急凍下，國際板債發行與贖回都縮水。證期局（7）日公布統計，8月發行量10.15億美元...

北富銀郭倍廷 將掌日盛銀

日盛金控今（8）日將召開董事會，預定完成改派包括日盛金總經理、子公司日盛證券、日盛銀行的董事長與總經理等人事，以及全面改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。