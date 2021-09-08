元富證積極發展普惠金融 獲今周刊財富管理評鑑三肯定

新光金控（2888）旗下元富證券再度獲得《今周刊財富管理銀行暨證券評鑑》肯定，榮獲證券組「最佳風控獎」、「最佳財富增值獎」及「最佳永續發展獎」。元富證券提供投資人專業的金融服務，積極發展普惠金融，創新開發「智能Win Win go」，協助客戶真正落實紀律投資，獲得本次評鑑的最佳風控獎冠軍。今日由元富證券通路事業本部副總經理張清發代表出席受獎。

在疫情催化之下，零接觸金融服務掀起熱潮，投資人降低到實體金融營業據點的頻率，使得線上智能理財服務備受關注，成為時下熱門投資管道。元富證券推出「智能Win Win go」投資平台，依據投資人投資需求與目的，結合投資風險屬性，透過大數據分析及演算法模型，由系統自動進行全球資產配置，為投資人量身打造專屬的投資策略。

另相較於市面上部分智能理財服務僅提供配置建議，但真正遇到需要資產配置要重新調整時，投資人仍須手動登入下單執行交易，元富「智能Win Win go」則能夠依據狀況真正做到全自動再平衡的交易服務，讓投資人免動手，避免忘記登入下單錯過交易時機、或是無法克服人性弱點、無法堅持紀律執行交易的情況。

元富證券「智能Win Win go」投資門檻低，目標是讓年輕世代和小資族群也能輕鬆做投資。投資方式分為單筆投入及定期定額投入，單筆投入最低金額新臺幣一萬元或美金三百元起，定期定額投入最低金額新臺幣三千元或美金一百元起，一鍵布局全球股債市場，簡單又輕鬆。

為了讓投資人輕鬆無負擔，親自感受這項簡單、快速、專業又不受時空限制的財富管理服務，元富證券特推出優惠活動，投資人於10月底前使用「智能Win Win go」平台進行投資，即可享有信託管理費全數減免優惠至12月底，期盼藉此讓更多族群能輕鬆享有專屬的智能理財服務，進而逐步實踐普惠金融目標。

元富證券「智能Win Win go」亦已獲《國家品牌玉山獎》最佳產品獎肯定，旨在實現普惠金融，投資人不用再花時間鑽研複雜的市場變動，解放時間自由並邁向財富自由，同時也達成投資人與券商間的雙贏目標。未來，元富證券會持續深耕與客戶間的關係，用心呵護客戶的資產，並把客戶滿意度放在第一位，亦會提供更多高附加價值的金融服務，成為客戶最信任的資產守護者。