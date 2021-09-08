渣打：新加坡、菲律賓與馬來西亞為台企業認３潛力市場

渣打集團今（8）日發布「台灣－東協商機無界限」調查，結果顯示，95%的受訪企業預期營收將成長，而有93%的受訪企業認為生產力可望顯著提升。此外，受訪的台灣企業認為新加坡、菲律賓與馬來西亞是東協各國中最具發展潛力的市場。

渣打集團於今年4月，針對數十家業務跨足東協市場的台灣企業主與高階經理人進行訪談調查。受訪者認為，對於拓展東協區域業務最重要的驅動力，依序是進入東協龐大且快速崛起的消費市場（66%），發展成熟也可信賴的供應商體系（55%），以及藉由自由貿易協定（FTAs）而進入全球市場。此外，受訪者普遍認為區域全面經濟夥伴協定（RCEP）將有助吸引更多投資注入東協市場，91%的受訪企業預計在未來3至5年內，增加至少25%的資金在東協市場。

渣打國際商業銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）表示，近年來東協地區已經成為台灣企業進行分散供應鏈的主要據點，更是重要的消費市場。渣打集團擁有廣泛完整的國際網絡，是唯一在東協十國皆設有營業據點的全球性銀行，不僅扮演金融機構第一線的關鍵力量，更積極協助政府推動新南向政策，目標在成為台灣企業拓展區域業務的首選夥伴。渣打銀行提供多元化資源，包括跨境金融服務、在地市場洞察與業務諮詢建議，協助台灣企業快速進入東協市場，並與客戶建立長期關係，支持客戶的業務版圖穩定且蓬勃地成長。

調查也指出，多數台灣企業在東協地區的企業活動模式仍以製造生產跟銷售為主。受訪企業認為，東協各國中以新加坡在銷售跟生產最具優勢，其次是菲律賓（39%）與馬來西亞（34%）。新加坡也被受訪企業視為成立業務行銷據點及區域總部（74%）以及區域研發或創新中心（63%）的理想地點。

新冠疫情、地緣政治、經濟復甦趨緩 仍存隱憂

儘管台灣企業對東協市場前景抱持樂觀，但受訪者對於幾項潛在風險仍保持高度關切，其中以新冠肺炎疫情所帶來的公衛健康風險（75%）、地緣政治的不確定性與潛在貿易衝突（66%），消費支出衰退與經濟復甦緩慢（61%）為最。同時，７成的受訪企業認為對於區域法規的了解，交易支付方式與基礎建設將是未來6到12月內拓展東協業務所需面臨的首要挑戰，而建立供應商關係與供應鏈管理（59%）、採用符合東協市場的產業模式與營運流程（50%）則分別次之。