人生50陷退休焦慮 她這樣做預約每月5萬元退休金

人生50而知天命，半百年紀應已參透不少人生哲理，但能不能參透自己未來的財富規畫，恐怕還未必！磊山保經根據市場實地觀察，發現這個年齡層多是夾在父母與子女中間的三明治世代，必須擔負高齡父母孝親、照護以及就學子女養育的責任，另一方面還有家中定期開銷、甚至30年房貸才繳到一半，往往是壓力最大的一群，如何有效進行金錢分配運用、以及為退休後的生活開銷準備，成為知天命族群最關注的話題。

對於這些壓力世代來說，生活、理財、醫療、退休是財富規劃的四大要項，也占據人生下半場絕大部分的開銷，「及早準備是關鍵」，年過50的磊山保經頂盛特許事業部業務總監林素玉說，財務規畫越早越好，並切記執行上必須要有紀律、有目的。首先必須清楚明列出每月固定支出，包含生活費、孝養金、教育費、車房貸等等，再來訂出儲蓄比例或儲蓄金額，另外依據預算規劃醫療險、意外險和壽險等，運用保險轉嫁意外及疾病等風險。

林素玉建議，通常在配置的比例上是將月收入的60%放在固定支出，30％放在儲蓄投資，10％作為保險費用，可依實際狀況斟酌調整，就算儲蓄率無法達到30% ，切割成小目標慢慢累積，有紀律執行也能積沙成塔。

她以自身經驗舉例，有家庭之後更注重儲蓄習慣，40歲開始積極執行財務規畫，每項儲蓄和投資都設定目的並專款專用，每月盡量以收入的30％為目標，支出較少時甚至拉高到50％的比重，看著資金水位成長會更有動力。

退休不等於吃老本，創造不斷電的被動收入，讓退休人生更有品質，在退休準備上，林素玉建議以被動式收入的形式規畫，包括還本型壽險、利變增額險，退休時開始領取生存金，另外搭配定期定額基金來累積資產，預計退休時轉成月配息基金，再加上勞保勞退的基礎，逐步建構60歲退休後每月有5萬元生活費的目標。

林素玉說明，退休金準備的工具很多，包含銀行定存、保險、基金、股票、置產收租及以房養老等等，但每樣工具特性與風險各異附表一，必須評估優缺點，她個人偏向穩健保守，因此以保險、基金及投資型保險為主力。

磊山保經提醒，退休是絕大多數人必經的過程，根據內政部最新公告，國人的平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高。民眾應該善用工具，為自己人生下半場提前鋪路，穩紮穩打，才能創造更美好的退休生活。