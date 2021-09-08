陽信銀前8月稅前EPS 1.1元 將擴大財管陣容延攬理專

依據陽信銀行自結資料顯示，今年8月份單月稅前盈餘為3.82億元，較去年同期大幅成長26%，前8月累積稅前盈餘30.86億元，年增9%，單月及前8月獲利表現皆為歷年最佳，累積每股稅前盈餘1.1元，獲利穩健成長；另逾放比0.22%、備抵呆帳覆蓋率573.74%，維持良好的資產品質。

為滿足高資產客戶全方位的投資理財需求，陽信銀行持續升級專業服務團隊，目前正大力延攬理財人員，條件包括專科以上相關科系畢業，具備相關金融證照，有無經驗皆可，將提供完善教育訓練計畫，錄取後成為正式行員、享員存福利，獎金率最高30%。

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