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陽信銀前8月稅前EPS 1.1元 將擴大財管陣容延攬理專

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

依據陽信銀行自結資料顯示，今年8月份單月稅前盈餘為3.82億元，較去年同期大幅成長26%，前8月累積稅前盈餘30.86億元，年增9%，單月及前8月獲利表現皆為歷年最佳，累積每股稅前盈餘1.1元，獲利穩健成長；另逾放比0.22%、備抵呆帳覆蓋率573.74%，維持良好的資產品質。

為滿足高資產客戶全方位的投資理財需求，陽信銀行持續升級專業服務團隊，目前正大力延攬理財人員，條件包括專科以上相關科系畢業，具備相關金融證照，有無經驗皆可，將提供完善教育訓練計畫，錄取後成為正式行員、享員存福利，獎金率最高30%。

另外，由於近期疫情緩解，為鼓勵民眾減少使用鈔幣，降低傳染風險，陽信銀行特別推出「台灣行動支付」最高16%回饋優惠，只要於9月底前使用「台灣行動支付」APP綁定陽信信用卡支付，購物消費天天享5%回饋，首次下載及周末六、日滿額再加碼，提供好康安心的消費管道。

行動支付 信用卡 疫情

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