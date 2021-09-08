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金價陷入盤整 法人：著眼中長線 空手可分批布局

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

金價格陷入盤整，法人表示，後續美元能否進一步走高，將是觀察金價何時觸底的關鍵，短線留意1700-1800美元區間，但下方震盪不會少，建議有意進場的投資人保持耐心，著眼中長線，空手者可分批布局，適度納入投組提高策略多元性。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會主席鮑爾的鴿派基調提供黃金多頭支撐，但隨經濟表現逐步走出新冠疫情衝擊，央行政策態度朝貨幣政策正常化轉向，雖然鮑爾於全球央行年會稱可能啟動縮減購債但不急於升息，緩和近期官員鷹派言論和市場對貨幣政策收緊的擔憂，但景氣復甦和風險偏好向好的環境中，黃金的投資需求和避險買盤有遭調節跡象。

觀察近期金價反彈時，黃金ETF持倉持續遭到減碼，預料短線受消息面影響較大，進一步上行還需更多刺激因素。考量通膨壓力將繼續存在，抗通膨的特性仍將使黃金相關標的具有一定吸引力，但經過去年的交易熱潮後，預期投資、避險及實體需求的消退，將使金價迎來一段修整期。

富蘭克林證券投顧指出，金價大幅拉回後，依舊高於金礦商總維持成本1200-1300美元的水準，現在多數礦商專注於改善營運成本架構，包括償還債務，這將有助提升金礦股的基本面和股票報酬潛力，尤其管理階層愈來愈關注產生現金流，從而向股東配發股息，其中創造現金正面效益最大的屬於中小型金礦商，評價面的修正可望提供具吸引力的布局機會。

油價方面，富蘭克林證券投顧表示，OPEC+資料顯示，今年底前原油市場將持續供不應求、消化既有庫存狀態，預估未來4個月全球庫存平均降幅預計為每日82.5萬桶，但進入2022年市場可能將轉為供過於求。整體而言，目前油價多已反映未來供需前景，評估油價短線呈現區間整理的機率較高，就能源類股而言，美股資金輪動快速，預期具備評價面優勢的能源類股仍為經濟動能回升、再通膨交易動能增溫最受惠標的，對於希望對沖通膨風險的投資人，可增加商品概念部位。

金價 通膨

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