亞洲最佳雇主獎 明基材料獲肯定

亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》日前揭曉2021亞洲最佳企業雇主獎 (Best Companies to Work for in Asia)得獎名單,偏光板廠明基材料(8215)在眾多傑出企業中脫穎而出,明基材在評估模型均優於產業,其中在員工尊重與認可、員工職場成就、員工參與度等相關項目得分更是突出,也代表員工對組織的高度認同。

在新冠肺炎威脅下,明基材表示,公司密切關注疫情對於全體員工的潛在影響,在員工身心健康照護前提下,迅速建立各廠區防疫通報機制,落實分流上班、遠距會議,讓員工感到心理安心。

同時公司也發放貼心的防疫包;在酒精資源缺乏時,提供員工免費的酒精填充;提供同仁專屬防疫以及疫苗保單,實施分流上班期間發放外送平台餐費補助。為持續鼓勵員工維持身體健康,也調整員工活動的形式,舉辦線上龍舟競賽和電競比賽以促進員工互動,期許與所有同仁一起攜手度過疫情。

另一方面,培育人才是明基材重要的任務,公司設有四大學院,包含主管必修的管理學院以及針對員工職務而提供專業技能之3個專業學院訓練課程。為協助新進同仁快速融入職場,定期開設員工核心職能課程及新人動力營Win camp課程以協助其更加熟識公司文化。此外,明基材料打造運動環境及氣氛,協助員工達成工作與生活之平衡,近年也陸續獲得勞動部工作生活平衡獎、幸福企業獎、運動企業認證等殊榮。