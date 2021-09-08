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亞洲最佳雇主獎 明基材料獲肯定

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》日前揭曉2021亞洲最佳企業雇主獎 (Best Companies to Work for in Asia)得獎名單，偏光板廠明基材料（8215）在眾多傑出企業中脫穎而出，明基材在評估模型均優於產業，其中在員工尊重與認可、員工職場成就、員工參與度等相關項目得分更是突出，也代表員工對組織的高度認同。

在新冠肺炎威脅下，明基材表示，公司密切關注疫情對於全體員工的潛在影響，在員工身心健康照護前提下，迅速建立各廠區防疫通報機制，落實分流上班、遠距會議，讓員工感到心理安心。

同時公司也發放貼心的防疫包；在酒精資源缺乏時，提供員工免費的酒精填充；提供同仁專屬防疫以及疫苗保單，實施分流上班期間發放外送平台餐費補助。為持續鼓勵員工維持身體健康，也調整員工活動的形式，舉辦線上龍舟競賽和電競比賽以促進員工互動，期許與所有同仁一起攜手度過疫情。

另一方面，培育人才是明基材重要的任務，公司設有四大學院，包含主管必修的管理學院以及針對員工職務而提供專業技能之3個專業學院訓練課程。為協助新進同仁快速融入職場，定期開設員工核心職能課程及新人動力營Win camp課程以協助其更加熟識公司文化。此外，明基材料打造運動環境及氣氛，協助員工達成工作與生活之平衡，近年也陸續獲得勞動部工作生活平衡獎、幸福企業獎、運動企業認證等殊榮。

明基材 疫情

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