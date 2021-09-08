日盛金高層異動 北富銀郭倍廷傳轉任日盛銀行董事長
富邦金（2881）入主日盛金（5820）後，8日將召開第二次董事會，預定通過包括日盛金總經理、子公司日盛證券、日盛銀行的董事長與總經理等重要高層人事案，以及全面改派子公司董事代表人。日盛金內部盛傳，富邦金旗下台北富邦銀副總經理郭倍廷將出任日盛銀董事長，並可能兼銀行總經理。
富邦金對日盛金人事案不予評論，將待確認後對外公告。
富邦金已在6日公告富邦證券、富邦期貨總經理程明乾、張雅斐職務調整調離現職，據悉程明乾、張雅斐將分別轉任日盛證、期董事長，已當選日盛金新任董事長的富邦金總經理韓蔚廷，則可能會兼任日盛金總經理。
郭倍廷則是傳出將出任日盛銀行董兼總，至於日盛銀行現任代總經理周定強，則將回歸副總原職，而日盛證券現任代理總座鄒俊一，則是可望續任總經理，襄助程明乾處理未來證券二合一事務。
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