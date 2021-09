國內第一家 和泰產險獲2021亞洲最佳企業雇主獎

和泰產險今天(7日)表示,由亞洲資深人力資源專業雜誌刊物HR Asia所主辦之亞洲最佳企業雇主獎(HR Asia Best Companies to Work For in Asia),為亞洲區人力資源管理領域中最具指標性的獎項之一,有著人資界的奧斯卡獎美譽,台灣區評選活動在2021年邁入第四屆,和泰產險初次參加評選並從中脫穎而出,成為國內第一家獲得此殊榮的產險公司。

和泰產險秉持著和泰集團「顧客第一」之企業經營精神,強化公司治理;同時相信,善待員工就是善待每一位保戶,員工是企業最重要的資產,並深度的規劃人才培育制度;在教育訓練方面自2019年起成立「和泰保險大學」,規劃專業學院、管理學院、創新學院、菁英學院、通識學院、E+學院,運用這六大學院使員工職能均衡發展。

其中,通識學院以客戶導向為主軸,舉辦Toyota Way系列課程,傳達持續改善及人性尊重之企業理念,為客戶提供更好的服務品質,課程中更以「共好」為課程主題,讓員工展現相互尊重、信賴,實踐當責以及團隊有效溝通、團隊相互合作之運作,創造屬於和泰產險的企業文化。

除了完整的人才發展地圖,和泰產險更致力於打造幸福有感企業,除了擴大員工健檢福利,每年更舉辦各式員工活動如家庭日、各式運動活動,讓每位員工能達到工作與生活的平衡。

2020年來隨著新冠肺炎疫情擴散,和泰產險配合政府防疫不停歇,亦將防疫規劃納入員工福利中,特別開設施打疫苗有薪假、施打疫苗補助、員工本人及眷屬防疫險優惠專案等,因應時勢需要,用實際的措施,增進員工福祉,讓每一位同仁對和泰產險的好都有感。

《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲區最具指標性且規模最大的雇主品牌獎項,涵蓋亞太區11個國家,和泰產險首度參與評鑑就獲獎;獎項評選採用員工投入度問卷及評審訪談作為評選標準,有員工的支持與肯定,才能獲此殊榮,和泰產險感謝全體員工的信賴、支持與努力,期許未來持續「共好」的精神,全力營造讓員工有感的工作環境,成就全方位幸福職場。