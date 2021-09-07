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企業發債不急了 8月國際板債發行量創今年新低

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

美聯準會又偏鴿派，企業發債「不急了」！需求急凍下，國際板債發行與贖回都縮水，其中8月發行量10.15億美元，更創下今年單月新低紀錄，贖回量也僅剩3.78億美元，企業不急著贖回，壽險業再投資新債的壓力也因此減輕，也是第3季以來各家壽險利變保單宣告利率皆停滯不動的主要原因。

證期局副局長蔡麗玲解釋，8月國際板債每檔發行量都縮水不到1億美元，主要是因為法人資金需求沒那麼大，需求減少發行量也就相對較少，此外企業也不像去年同期有顯著大額所債所致。

據證期局統計，今年8月共計有12檔國際板債發行、金額約10.15億美元相較去年同期發行16檔、 52.47億美元，檔數下降不多，但是金額卻有顯著下滑。

蔡麗玲說，去年8月最大一筆來台發行的國際板債有11.6億元，其他普遍也有2~6億元的水準，但今年幾乎每檔都在1億美元以下。她說國際板債來台發行主要看需求，法人（一般以壽險業為主）需求沒那麼大了，企業也會了解投資人的傾向來決定發行量，因此金額就變少了。

今年1~8月累計新發行了155檔國際板債，前8月發行規模為334.47億美元，相較去年同期145檔、累計金額461億元，分別增加10檔，但金額減少約27%。

至於新債換舊債的贖回潮也已結束，8月僅提前贖回3檔，較7月多一檔，但相較去年8月贖回18檔明顯大減，累計今年1~8月提前贖回債券共50檔，較去年減少近46%。

單月贖回金額亦僅剩3.78億美元，較7月更減一半之多，累計1~8月贖回金為101.21億元，較去年同期155.03億元，少了34.7%。

因發行與贖回潮都減少，國內國際板債流通量的餘額數字緩步攀升，截至今年8月底為止，流通在外檔數為735檔 ，餘額1986.88億美元，最快第3季、第4季有機會挑戰2,000億美元大關。

壽險業

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