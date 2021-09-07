防駭客攻擊 42家金融機構明年第1季前須設資安長

金管會銀行局、證期局今公布修正後的內控制度，要求全體銀行，與實收資本額達一定規模以上或電子下單比率達一定條件的券商、期貨、投信，必須在明年第1季前設立資安長，位階應在副總級以上。扣除已設立的銀行、券商，還有25家銀行、11家券商、2家期貨、4家投信須在明年第1季前設立完畢。

銀行局副局長童政彰表示，內控制度實施辦法中增訂各銀行應指派副總經理以上、或職責相當之人，來兼任資訊安全長，給予各銀行6個月的緩衝期。目前已設立資安長的銀行共有13家，還有25家銀行未設立，預計要在明年第1季之前設立完畢。

證期局副局長蔡麗玲表示，證券商、期貨商、投信投顧是規定符合一定條件的公司，要指派副總經理以上、或職責相當之人來兼任資訊安全長。依照標準，會有13家券商、2家期貨、4家投信必須在明年第1季前設立資安長，目前富邦證、華南永昌證這2家券商已有設立，期貨、投信則都還沒有設立。

據證期局訂定的標準，證券商實收資本額達100億以上，或電子下單成交金額達公司成交金額60%、經紀業務成交金額市占率達全市場2%，且自然人客戶數達公司客戶數50%者；期貨商為實收資本額達20億元以上，且電子下單成交口數達公司成交口數60%、經紀業務成交口數市占率達全市場2%、自然人客戶數達公司客戶數50%者；投信投顧則是前一年度月平均境內外管理資產規模達6000億元以上者。

如果遭駭客攻擊，資安長要負全責嗎？蔡麗玲表示，現行規劃資安長要負責公司資安政策推動與資源調度，至於發生駭客入侵，就要看公司在內控與資安政策上執行是否有缺失，如果有缺失，當然就會審酌該負責的人是誰。