疫苗險日賣萬張加持 防疫雙險銷售破1200萬件
新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，加上BNT來台接種疫苗年齡正快速向下降，國內包括一般防疫險、疫苗險「防苗雙險」持續熱銷，據保險局（7）日最新統計，截至9月6日為止，投保數量已正式突破1,200萬件，理賠金額也已將近20億元，其中疫苗險成長快速，9月以來平均每天賣破萬件。
保險局副局長張玉煇7日表示，截到9月6日為止，整體防疫雙險單投保量已突破1,200萬件，保費收入達78.2億元。跟8月底時數字比較，才短短6天增加10萬件左右，其中6萬件來自疫苗險，4萬件則是法定傳染病費用補償或住院醫療等保單。
由於疫苗可接種年齡不斷開放下修，過去從高齡長者及特殊工作需要才打疫苗，現在學生、年輕工薪族也都加入接種疫苗行列，由於負作用新聞仍層出不鮮，民眾擔心住院額外支出，寧願花個一、二百元投保買「心安」，9月以來短短6天疫苗險就賣出6萬張，平均一天就賣出萬張，顯示需求驚人。
據保險局統計，截至9月6日為止，疫苗險保單投保已達304萬件，保費收入累計已有8.86億元，平均一件投保金額約291元。
至於理賠方面，疫苗險保單已有558件理賠案，理賠金額共2,644萬元，平均一件約有4~5萬元的理賠。
至於一般的防疫（法定傳染病）保單，即染疫確診住院跟隔離提供補償費用的保單，累計投保896萬件，若扣除年初大賣隔離就賠最高10萬元的台產防疫神單約400萬件，剩下法定傳染病保單則已快接近500萬件的量。
法定傳染病保單目前累計理賠近2.73萬件，理賠金額則約19.6億元，若合計疫苗險，防疫雙險已理賠金額達到19.94億元。
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