17家證券業與25家銀行 明年首季前需設資安長

新冠疫情讓金融業數位進程紛紛加速，資訊安全更顯重要，金管會加強監理，今（7）日宣布明年第1季前，符合一定條件的證券商、期貨、投信投顧與銀行業需設立「副總級」以上資安長，目前尚有17家證券業與25家銀行還未設置，需在剩下六個月時間內完成增補。

證期局副局長蔡麗玲7日指出，為提升服務事業對資訊安全議題的決策功能，金管會已完成修法預告，未來符合一定條件的券商、期貨商、投信投顧都要設置副總級以上的「資訊安全長」，條件包括實收資本額100億元以上的券商、20億元以上的期貨商、規模達6000億元以上的投信投顧業者，或電子下單達一定比率，此外經紀業務成交量達全市場2%、散戶客戶比重逾半的證券商，以及證券周邊F4「證券交易所、證券櫃檯買賣中心、期貨交易所及證券集中保管事業」也都要申設。

蔡麗玲說，目前調查符合條件的包括有證券商13家、期貨商2家、投信4家，其中只有富邦證、華南證2家證券商已設置，此次修法預計2021年9月下旬發布施行、預計六個月內要調整完成，即其餘17家業者，要在明年首季前要完成設置資安長。

至於銀行方面，同樣因應金管會「資安行動方案」，需增訂銀行業應指派副總經理以上或職責相當之人兼任資訊安全長，並給予六個月之緩衝期．調整期間已刪除法令遵循主管之專任與兼任、應具備資格條件之調整期規定。銀行局副局長童政彰表示，銀行業目前有設立資安長有13家，尚有25家需要增設。

至於16家金控不需設資安長，童政彰解釋，因為金控主要業務是投資跟管理被投資公司，業務相對單純 ，而銀行涉及客戶業務營運，資安保護要求較嚴，而且客戶資料保存在銀行而非金控是主要原因。