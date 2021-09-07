宏泰壽薰衣草亂漲要退費 金管會：擬循原管道

宏泰人壽旗下最熱賣的薰衣草實支實付醫療險因5月亂漲價，遭金管會懲處要求恢復原價並將超收溢繳費用退回給原保戶，但至今尚未公布退費方式與期限，保戶詢問不斷，保經業電話接不停。金管會保險局副局長張玉煇今（7）日下午證實，據了解，宏泰人壽初步規畫擬循原管道退款，亦即原用信用卡或帳戶扣款，就直接退回給保戶，但若是自行繳款，會循其他方式退款，目前還在研議。

張玉煇今日下午接受媒體採訪時表示，有關退費方式，宏泰人壽公司還在研議中，詳細情形由公司說明，投資民眾可洽公司了解，不過據保險局初步了解，宏泰人壽的規畫方向是用信用卡或是帳戶扣款，會循原來的管道來退費；但若是保戶是採自行繳費方式，公司將再循其他方式退款。金管會一定會追蹤宏泰人壽此次薰衣草健康險漲價後續改善情形，包括它的退費情形。

宏泰人壽今年5月1日起調漲薰衣草醫療健康保險附約，最高漲幅1.6倍，金管會表示，公司漲價只考慮2020年住院醫療費用保險金及手術費用保險金損率偏高，即小孩、孕婦理賠率高，就全面漲價，欠缺公平合理，要求宏泰人壽恢復原價並退還保戶溢繳保費，且一年內停售新的保證續保健康險，並要追究失職人員。

對此，保經代業傳出宏泰人壽已於6日一舉暫停銷售六張一年期的醫療附約保單，包括宏泰人壽一年期手術醫療健康保險附約、宏泰人壽真健康一年期癌症健康保險附約、宏泰人壽好健康一年期癌症醫療健康保險附約、宏泰人壽享醫靠醫療費用健康保險附約、宏泰人壽住院醫療保險附約（乙型）、宏泰人壽享安康住院醫療日額健康保險附約。有些業務員已與客戶談定這二日要收件，現在恐怕不能再受理。

保經代業者表示，目前僅先收到宏泰人壽的停售保單通知，但如何退費尚未通知。