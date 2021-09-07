金管會公布上半年大陸與海外投資獲利 均創史上新高

金管會今（7）日公布上市櫃公司在大陸以及海外投資及損益情形。截至第2季底，大陸投資合計獲利2,430億元，海外投資（不含中國大陸）合計獲利5,763億元，均創下歷史新高，分別較去年同期增加887億元3,670億元，據了解，應該也是歷史新高紀錄。

證期局副局長蔡麗玲表示，中國大陸今年上半年投資獲利增加最多的前三大產業方面，包括上市公司以其他電子業651億元（年增加210億元）最多、塑膠工業250億元（年增205億元）、半導體業224億元（較去年增86億元）；至於上櫃半導體16億元（較去年同期增加11億元）、電子零組件業41億元（年增加10億元）、其他業11億元（年增加8億元）。

海外（不含大陸）上半年航運1530億元（增1464億元）最多；第二是電腦跟周邊設備業，536億元（較去年同期增350億元）；三是半導體業487億元（增343億元）；上櫃電子零組件業62億元（較去年同期增加19億元）、第二名是其他電子業22億元（較去年增12億元）、鋼鐵13億元（較去年同期增加11億元）。

金融監督管理委員會今（7）日公布，合計上市櫃有1,196家赴大陸投資，占全數家數約73.42%，較去年底減少3家。

金管會表示，截至今年第2季止，上市公司累計投資2兆2,718億元，上櫃公司2,465億元，合計2兆5,183億元，較去年底增加65億元，主要係基於營運策略考量增設大陸子公司、併購取得大陸子公司，或因應子公司資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

至於投資損益方面，今年上半年投資損益，上市公司利益2,295億元，上櫃公司利益135億元，合計利益2,430億元，整體較去年上半年增加887億元，與近十年同期相較，獲利金額為最高。

證期局說，上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加844億元及43億元，主要是石化塑膠及電腦相關產品需求增加，以及去年同期受疫情影響，獲利金額較低所致。

此外，今年上半年投資收益匯回金額43億元，截至110年第2季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為5,050億元及474億元，合計5,524億元，占累積原始投資金額2兆5,183億元之21.94％。今年上半年投資收益匯回主要係配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

海外投資（不含大陸地區）部份，截至第2季止，上市公司713家，上櫃公司566家，合計1,279家赴海外投資，占全體上市(櫃)公司總家數78.51％，較109年底減少2家。

今年第2季止上市公司累計投資6兆2,676億元，上櫃公司6,285億元，合計6兆8,961億元，較去年底增加854億元，主要投資設立或併購取得海外子公司，或海外子公司建廠資金需求、參與現金增資，故增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

至於海外公司上半年投資損益，上市公司利益5,530億元，上櫃公司利益233億元，合計利益5,763億元，整體去年上半年增加3,670億元，與近十年同期相較，獲利金額為最高。上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期增加3,641億元及29億元，主係因貨櫃運價上漲及遠距產品需求增加所致。