中信證券攜手中信銀行 推一站式全線上開戶5分鐘完成

自2020年以來，全球股市投資熱潮持續升溫，美股與台股更是全球股市的領頭「強」。為提升便利度，中國信託綜合證券攜手中國信託商業銀行，即日起推出「一站式全線上開戶」服務，五分鐘同步完成台股交易戶、海外複委託交易戶和銀行數位交割戶申請，快速加入投資行列，把握投資時機。

中信證券指出，過去投資人開立證券戶，需要同時開立券商帳戶與銀行交割戶，須重複填寫許多資料，申請過程平均耗時逾30分鐘，還須透過不同平台完成，手續繁瑣，造成投資人錯失投資機會，為開立證券帳戶最大痛點。此次中信證券和中國信託銀行合作，推出「一站式全線上開戶」服務，投資人只需備妥雙證件，登入中信證券「中信服務讚App」開戶，五分鐘同步完成台股交易戶、海外複委託交易戶和銀行數位交割戶申請，不需重複填寫資料，大幅減少繁瑣流程與等待時間，不受空間、時間限制，更便利加入臺、美股投資行列，疫情期間亦可避免實體接觸風險。

去年台灣股市開戶數超越1,100萬戶，大多數為20歲至30歲的年輕股民，海外美股複委託開戶數與投資金額也屢創新高。中信證券數位營運部指出，今（2021）年累積至7月中信證券數位交易戶數年增量近三倍，中信證券持續發展數位服務，不僅成立數位營運部、領先同業自建中信亮點APP，近期還提供美股即時報價，此次推出「一站式全線上開戶」服務，持續提供差異化且貼心的數位金融服務，獲得新興手機「滑」世代股民的青睞，展現中信證券發展數位服務的願景。

為鼓勵客戶使用中信證券數位金融服務，9月底前使用中信服務讚APP完成開戶，並於中信亮點APP完成交易，就有機會獲得最高新台幣400元開戶交易禮；此外，使用中信亮點APP交易美股定期定股，只要滿三筆交易回饋新台幣300元，還可搭配「投資Hold利窩」註冊粉絲身分，獎勵再升級，完成六筆交易回饋最高共新台幣600元；另外，累積台、美股交易金額，可再抽遊戲機等多樣好禮。詳細活動訊息與線上開戶服務資訊，請上中信證券理財網或加入「中國信託股市情報讚」Facebook 粉絲專頁、「中國信託證券」LINE官方帳號查詢。