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股匯雙跌！新台幣結束連7天升值 貶值1分收27.673元

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

台灣本土疫情升溫，外資匯入力道不如前一日，台北股匯市今（7）日上演雙跌。新台幣今日以貶值1分收在27.673元，終結連續七個交易日走升，盤中最高升值9.3分至27.57元，與昨日盤中最高27.569元差距不大，新台幣正處於區間震盪，匯銀人士認為，後續前景仍需觀看外資態度。

匯銀人士認為，國際變種病毒打亂多國復甦步調，台灣本土疫情備受關注，此波變種病毒是否能順利調控降溫，牽絆外資錢進台灣態度。昨日台北與元太外匯總成交量12.51億美元。

匯銀主管指出，外資匯入力道明顯不如前一日，隨著台股盤中走貶，午盤後新台幣明顯收斂漲幅，央行尾盤順勢出手調節，收斂新台幣全天升值幅度，新台幣最終以貶值1分收在27.673元。

匯銀主管認為，27.5元重要心理價位尚未被突破，後續仍觀望台灣本土疫情與變種病毒發展。

新台幣 外資 疫情

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