宏泰人壽落實公平待客 持續推動保單活化
宏泰人壽表示，因應人口結構逐漸走向高齡化而衍生的高齡生活照護需求，金管會開放功能性「保險契約轉換」，提供保戶得在不增加保費支出之原則下，選擇以其原持有含死亡保障之保單，轉換為其老年所需之健康保險、醫療險或年金保險，以提升高齡生活品質。
為落實公平待客精神，該公司站在訂約公平誠信原則，秉持「以客戶為中心」的保險經營理念，積極響應政策、持續推動保單活化。
例如：宏泰人壽增額終身壽險，及宏泰人壽宏偉增額終身壽險的有效契約保戶，可依據保單特性，進行同類型契約轉換，將原本的保單轉為同性質的宏泰人壽宏觀人生終身壽險。
或者是，採取功能性契約轉換方式，轉為宏泰人壽瑪麗亞長期照顧終身保險，以支應高齡化可能衍生的長照、醫療需求，保障自身，享有安心無虞的高齡生活。
宏泰人壽致力於協助保戶完善人生各階段的規劃，從保戶角度出發，貼心為保戶設想，協助保戶重新檢視商品適合度，進而提供合宜的保單建議，推展保單活化。
宏泰人壽表示，該公司將實踐「穩健、誠信、關懷」的核心價值，從「心」出發，在公平待客的九大原則下，提供保戶最專業、最優質的保險服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言