宏泰人壽落實公平待客 持續推動保單活化

宏泰人壽表示，因應人口結構逐漸走向高齡化而衍生的高齡生活照護需求，金管會開放功能性「保險契約轉換」，提供保戶得在不增加保費支出之原則下，選擇以其原持有含死亡保障之保單，轉換為其老年所需之健康保險、醫療險或年金保險，以提升高齡生活品質。

為落實公平待客精神，該公司站在訂約公平誠信原則，秉持「以客戶為中心」的保險經營理念，積極響應政策、持續推動保單活化。

例如：宏泰人壽增額終身壽險，及宏泰人壽宏偉增額終身壽險的有效契約保戶，可依據保單特性，進行同類型契約轉換，將原本的保單轉為同性質的宏泰人壽宏觀人生終身壽險。

或者是，採取功能性契約轉換方式，轉為宏泰人壽瑪麗亞長期照顧終身保險，以支應高齡化可能衍生的長照、醫療需求，保障自身，享有安心無虞的高齡生活。

宏泰人壽致力於協助保戶完善人生各階段的規劃，從保戶角度出發，貼心為保戶設想，協助保戶重新檢視商品適合度，進而提供合宜的保單建議，推展保單活化。

宏泰人壽表示，該公司將實踐「穩健、誠信、關懷」的核心價值，從「心」出發，在公平待客的九大原則下，提供保戶最專業、最優質的保險服務。