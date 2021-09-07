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彈性時間道路救援 新安產領先推出

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
新安東京海上產險持續精進服務品質不停歇。 新安東京海上產險/提供
新安東京海上產險持續精進服務品質不停歇。 新安東京海上產險/提供

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理今天（7日）表示，其「心安數位客服平台」領先業界推出「彈性時間道路救援服務」，舉例來說，小新早上準備開車上班時才發現愛車突然無法發動，但因趕著上班無法等待道路救援服務，這時便可透過掃描靜電貼紙上的QR Code，預約24~72小時內的道路救援服務，省去枯等道路救援的時間，在時間安排上更有效率。

新安東京海上產險的心安數位客服平台，全新上線後，不僅先行申請理賠、現場處理、溫馨提醒、我要找客服等保戶常用理賠服務，更新增多項保單異動及個人化資訊功能等服務，一站式數位客服提供民眾更便捷、友善及全面的汽車保險服務。

因應心安數位客服平台上線，取代以往紙本汽車保險卡全面改版為靜電貼紙，讓保戶可直接貼於車內玻璃或夾在行(駕)照上，若不幸遇事故，保戶只要掃瞄貼紙上的QR Code就能快速取得貼心的汽車保險服務。

新安東京海上產險表示，觀察到民眾有手機分離焦慮症，普遍手機不離身的現象，新安東京海上產險秉持以客戶需求為導向，積極運用數位技術，融合民眾最常使用的汽車保險服務，全新打造心安數位客服平台，保戶只要透過手機掃瞄靜電貼紙上的QR Code就能隨時隨地進線客服、進行現場事故處理通報、提出理賠申請、即時取得道路救援或預約道路救援時間等多項24小時不打烊的汽車保險服務。

新安東京海上產險多年來不斷推出優質商品與貼心服務，汽車保險提供24小時0800客服專線、24小時道路救援服務、24小時故事現場服務、遠端視訊勘估、法律訴訟不缺席、賠案受理進度關懷、高效派遣即時定位服務、Line@汽車理賠服務、理賠服務假日不打烊等9大差異化服務，以消費者滿意度最高為目標。

更多投保諮詢請洽0800免付費客服專線，亦或是前往官網【聯絡我們】客服留言版留下訊息，將有專人竭誠為您服務。

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