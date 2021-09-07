群益證主辦笙泉科技競拍可轉債 「笙泉一」9/8開始投標
群益金鼎證券主辦笙泉科技（3122）發行國內第一次有擔保轉換公司債「笙泉一」（債券代號31221），保證銀行為彰化銀行，發行期間3年，可轉債每張面額為10萬元，發行滿三個月後可隨時轉換為普通股，轉換價格為52元，轉換價相較普通股股價溢價率為103.18%。
這次採競價拍賣方式承銷，9月8日開始投標，競拍底標價為102元，競拍總張數1，700張，每人最高得標張數合計不超過170張，投標期間為9月8日至10日三個營業日，預計14日開標、27日於櫃檯買賣中心掛牌。
群益金鼎證券指出，笙泉科技為微控制器（MCU）之IC 設計公司，產品應用範圍包含安全監控、測量儀器、3C、照明及家電等，今年前七月營收新台幣3.98億元，年增率61%，上半年每股稅後純益（EPS）為0.85元，較去年同期大幅轉佳。
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