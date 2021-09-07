台新銀行挺新北全運會 推Richart聯名簽帳金融卡

二年一度、規模最大、等級最高的綜合型運動賽會-全國運動會，在睽違了18年之後，再度由新北市負責舉辦，而台新銀行則列名為唯一贊助支持的金融機構，台新金控（2887）董事長吳東亮與新北市市長侯友宜今(7)日共同出席新北市政府與台新銀行聯合發佈記者會，首度公布限量發行的新北全運會Richart聯名簽帳金融卡，以及Richart Life的全運會專區及各項優惠訊息，台新銀行力挺新北全運會，支持台灣體育發展的精神充分展露無遺。

台新金控董事長吳東亮致詞時表示，感謝侯市長的盛情邀請，讓台新銀行成為本次新北市政府舉辦全運會的合作夥伴，共同為台灣體育活動盡一份心力。而在目前疫情肆虐之際，這麼大型的體育盛事可以在新北市如期舉辦，除了有賴於近期國人疫苗接種覆蓋率的提升之外，更要歸功於侯市長領導新北市政府團隊，落實了完善的防疫措施及管控，讓近期新北市每日確診人數都降到個位數，甚至是+0，實在非常不容易。

而新北全運會將以媲美奧運的高規格進行防疫，能兼顧參賽選手、工作人員及觀眾的健康安全，讓選手可以放心，全力投入比賽，相信一定能在各個比賽項目中創下佳績。

吳東亮說，多年來台新銀行致力於支持各項體育活動及協助選手培育，包括南投空手道、女子高爾夫球選手等，並已連續3年冠名舉辦Women Run女子路跑活動，支持高中籃球聯賽賽事，去年進一步冠名贊助「福爾摩沙台新夢想家」職業籃球隊，再創台灣籃球熱潮，台新銀行藉由這些實際行動，支持台灣體育發展，培育更多優秀選手，帶動全民運動風氣，希望我們的選手能在國際賽事上發光發熱，為台灣爭取更多榮耀。

台新銀行總經理尚瑞強表示，台新銀行傾力支持110年新北全運會，特別與全運會合作，獨家發行限量20,000張的新北全運會Richart聯名簽帳金融卡，以廣受年輕人喜愛的Richart所設計的卡面，將再掀話題，如為參賽選手與團隊職員於9月7日起申辦Richart帳戶即可獲得新北全運會Richart聯名簽帳金融卡，活動期間內，以該卡消費，筆筆消費享有高達10%回饋。

台新更邀請Richart Life生活金融生態圈重要策略商戶夥伴-雄獅旅遊共襄盛舉，並集結多達上千家商店提供專屬優惠，透過消費付款及點數使用，讓選手、團隊職員以及支持全運會的民眾們，在新北市各商圈景點消費以及旅宿交通方面同時享有新北市、台新銀行、雄獅旅遊以及各商店提供的各項優惠。

尚瑞強強調，台新銀行大力推展全運會，特別於Richart Life app設立「全運會專區」，提供全運會完整的賽程資訊、限量優惠券及週邊紀念商品選購，讓全民都可熱血參與。台新銀行邀請民眾一同關注110年新北全運會各項賽事發展，為支持的選手加油，共造全民支持體育運動的良好風氣。