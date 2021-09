元太致力打造友善職場 獲2021亞洲最佳企業雇主獎

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技(8069)今(7)日宣佈,榮獲《HR Asia》頒發的「2021亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia 2021) ,肯定E Ink於人才培育、薪資福利與友善職場等三大領域的積極投入。

「2021亞洲最佳企業雇主獎」由國際權威人力資源期刊《HR Asia》雜誌舉辦,透過於企業內部發放匿名問卷予員工,對於「公司文化與管理」、「自我工作感受」與「團隊合作」等三大構面進行評分。今年共計292家企業參與評選,E Ink以優於參獎之科技產業企業平均得分榮獲此項大獎。

E Ink元太科技董事長李政昊表示:「E Ink自轉型為專注電子紙研發與製造後,公司營運每年持續穩健成長,這正是每位E Ink同仁展現『當責、團隊、創新』的E Ink DNA共同耕耘的成果。在全力開拓電子紙應用及市場的同時,公司不僅持續提升薪資福利水準、創造友善工作環境、完善員工關懷措施,更投入長期人才培育等工作,期能打造讓員工引以為傲的幸福企業。」

基於E Ink DNA,E Ink架構以「積極主動」、「追求卓越」、「促進團隊成功」、「適應變革」、「持續學習」與「創新」的六大核心職能,設計涵蓋專業職能、核心職能與管理能力等三大構面之人才培育計畫。多元課程透過E Ink全球大學(E Ink University Global) 線上教育訓練平台,讓位於全球各不同據點的員工均能享有同等優質的教育訓練資源,無地域與時區的限制,可依個人工作狀況選擇參與課程,提升員工軟實力與硬實力。在2020 年,全球共有9,348 人次參與內部訓練課程,總參訓時數達 10,900 小時以上。

依據證交所公布上市櫃公司2020年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊,E Ink全時員工平均薪資優於同產業公司平均薪資,在上櫃光電企業中名列第一。同時,E Ink營運持續穩健成長,2021年董事會通過員工認股權憑證發及認股辦法,以吸引及留任公司所需之專業人才,並提升員工對公司之向心力及歸屬感,以共同創造公司及股東之最大利益。

COVID-19疫情於全球仍處於嚴峻狀況,自2020年疫情爆發前,E Ink即成立全球疫情防控小組,除每天追蹤與了解各廠區狀況,以因應疫情發展調整營運方向外,亦在工作場域超前部屬防疫措施,提供安全、健康無虞的工作場所,並給予各廠區每位員工在防疫上所需資源,確實做好員工照護。

然而今年5月台灣疫情嚴峻發展,在政府宣布三級警戒後,E Ink即啟動遠距與分流上班等措施,讓辦公室員工全面在家辦公,必須進入公司工作的員工則以輪班分流方式上班,杜絕不同班別員工接觸機會,降低員工染疫風險。同時,為鼓勵員工施打疫苗提升個人及社區防護力,E Ink給予每位員工2日全薪之疫苗接種假,讓員工在施打疫苗後,若有任何不適症狀能安心在家休息,以實際行動給予員工最貼心照顧及支持。