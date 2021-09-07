元大金獲頒2021亞洲最佳企業雇主獎 打造幸福職場

員工是企業營運與永續經營的重要根基，元大金控「專注績效 增進員工福祉」的核心價值，是集團成立60年來對員工不變的承諾。元大金控積極投入資源，營造平等友善、健康安全的工作環境，且提供完善的薪酬福利制度與健全的職涯發展體系，獲得亞洲權威人力資源雜誌《HRAsia》頒發2021年亞洲最佳企業雇主獎。

元大金控以成為亞太區最佳金融服務提供者為願景，深耕台灣、立足海外，集團員工逾14,000人，持續培育員工多元職能、創造職涯延伸性，2020年在新冠肺炎疫情衝擊下，透過實體教室及數位學習平台開辦3,330門訓練課程、員工訓練總時數超過55.6萬小時，且元大金控逐年增加訓練發展投資，2020年員工訓練費用較2019年增加17.6%，持續培養同仁成為多元人才，提升員工職場價值及競爭力。元大金控善用集團金融版圖豐富完整的優勢，提供員工職涯永續發展的舞台。

元大金控積極打造健康安全的工作職場，致力提供具市場競爭力的薪資獎酬、員工團體保險、員工持股信託等優質福利制度，2020年員工平均薪資居金控同業之首、榮獲台北市政府頒發績優健康職場特優獎，是當年度唯一上榜的金控業者。疫情三級警戒期間，公司為感謝堅守崗位服務客戶的第一線員工，元大金控更是第一家發放防疫津貼1萬元的金融業者。另，捐款1億6千萬元給第一線醫療體系，展現同島一命、全民防疫、與社會共好的行動力。

元大金控以「夢想」的英文「DREAM」作為關鍵字，推動五大永續發展目標：Devotion(社會參與的全面投入)、Reliability(客戶首選的信任品牌)、Exchange(環境變遷的綠色先鋒)、Achievement(員工嚮往的卓越職場)，以及Motivation(公司治理的領航動力)。元大持續追求公司的最大價值，並肩負企業公民的責任，善盡企業社會責任，努力朝向企業永續發展。