美股、亞洲不含日本與全球新興股市 資金動能強

美國就業數據正負面交錯，但聯準會主席最新談話溫和偏鴿，激勵包括美國等各地股市表現。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括已開發歐洲、歐非中東及拉美等地股市呈現資金淨流出狀態；不過美國、亞洲不含日本與全球新興市場股市則是迎來資金淨流入，其中美股淨流入金額較前一周再放大近兩倍至123.99億美元，仍為全球股市中動能最強者。

安聯投信表示，美國上周公布多項經濟數據，首先ISM製造業採購經理人指數（PMI）較前值再為成長，顯示美國經濟持續復甦；在就業數據方面，雖最新初領失業救濟金人數下降、失業率符合預期，但8月新增非農就業人數仍低於市場預期，使市場預期聯準會可能在縮減量化寬鬆採取上更溫和與有耐性的態度，激勵股市等風險性資產表現。

安聯投信表示，上周美股四大指數漲跌互見，但成長股為主的標普500與那斯達克指數單周收紅且雙雙寫下歷史新高紀錄。觀察全球其他主要股市，道瓊歐洲600指數單周微幅走跌0.02%；亞洲股市則是普遍表現正向，MSCI亞太含日指數單周上揚4%，其他如日本日經、東証，中國上証、香港恆生、台股與韓國、印度等地股市單周也多收紅，亞股與美股表現大致與強勁的資金淨流入動能相互呼應，量價同步成長。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，根據國際貨幣基金（IMF）於7月發布的全球經濟前景預測指出，2021年全球整體經濟成長率有望來到6%，其中先進經濟體為5.6%，新興與開發中經濟體平均則有望來到平均6.3%的水準，與4月時預估值相比相近，顯示雖近來有變種病毒雜音干擾，但在市場逐漸消化相關利空以及疫苗施打進度推進下，全球經濟邁向復甦方向仍未改變。

莊凱倫指出，在經濟持續復甦的正向基本面因素支撐下，風險性資產如股市雖近來在全球各地受到多空不同雜音影響漲跌互見，但從MSCI世界指數來看，11大類股不論是在年初至今或8月初至今來看仍多數收紅，顯示全球整體市場風險情緒目前仍偏正向，與經濟基本面復甦的方向相互呼應。

莊凱倫指出，在經濟復甦的大前提下，包括聯準會在內等各國央行接下來勢必會將貨幣政策往正常化的方向調整，市場也預期聯準會可能於今年底開始縮減量化寬鬆，並也逐漸消化及反應相關訊息。莊凱倫進一步表示，隨著貨幣政策邁向正常，接下來金融資產如股市的表現應將回歸由盈餘成長驅動，在投資時建議可留意持續公布的企業財報與展望消息，聚焦EPS獲利成長有望表現較佳的市場或類股，參與後市成長與潛在報酬契機。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股過去一周延續8月底的走勢，近期主軸主要為半導體相關族群，其中又以晶圓代工及IC設幾表現為佳，電子類股重回領漲族群；大盤看似困於前波套牢反壓，但在晶圓雙雄與金融股強勢走揚下，大盤仍可望維持多方整理格局。

廖哲宏指出，包括疫情反覆、基本面年增率的下滑以及聯準會政策預期趨緊等負面因子仍未消除，近期台股轉強的動能來自於晶圓代工漲價對相關供應鏈的帶動。從2022年企業盈餘表現來看，電子股有望優於金融與非金電，包括電動車、高速運算與人工智慧等長成長趨勢也將延續，而半導體上游則為相關題材的較佳布局方向。最後，雖東南亞近期疫情仍反覆，但倘若出現放緩，包括成衣、製鞋等現階段受到壓抑的族群未來也可望有表現機會。