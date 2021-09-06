日盛金8日董事會 金控、日盛銀、日盛證高層將大換血
據透露，富邦金控（2881）入主日盛金控（5820）後，包括日盛金總經理、子公司日盛證券、日盛銀行的所有董事代表人與董事長、總經理等人事，富邦金預定8日召開日盛金董事會，進行全面改派，加速掌控日盛金與推進雙邊整併工作。
消息來源指出，日盛金控8月31日股東會當天董事會，選任富邦金總經理韓蔚廷擔任日盛金新董座，但是日盛金原由前任董事長黃錦瑭兼代總經理已請辭，而日盛銀與日盛證券的總經理也都是代理狀態，再加上日盛金改選完畢後，子公司日盛銀、證的新任董事與董事長也有待改派，因此日盛金本周三、8日再開董事會，完成相關程序，將日盛金高層人事大換血。
據悉，除了富邦證券總經理程明乾、富邦期貨總經理張雅斐，將分別轉任日盛證、期董事長外，銀行部分，台北富邦銀總經理程耀輝應不會轉任日盛銀董事長，另外，日盛金現有高層中，則不排除可能有其中一、兩位可望留任，以利穩定日盛員工軍心，並協助交接順暢。
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