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一銀「粉獅幣集點平台」 撒30萬紅利點數

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
第一銀行「粉獅幣集點平台」狂撒30萬紅利點數 再加碼2萬倍奉還。一銀／提供
第一銀行「粉獅幣集點平台」狂撒30萬紅利點數 再加碼2萬倍奉還。一銀／提供

第一銀行「粉獅幣集點平台」自今年5月上線以來，推出一系列富有趣味及挑戰的粉獅幣活動，吸引逾16萬人參與，並發出逾40萬點粉獅幣。為提供民眾更多好康，即日起至11月底再盛大推出「即刻賺點抽萬點活動」，狂撒21萬點粉獅幣及10萬點LINE POINTS，另結合「豪」禮抽獎活動，民眾以「粉獅幣0.5點」即可兌換1張LINE POINTS萬點抽獎券，兌換張數無限制，每個月抽出2位幸運兒「2萬倍奉還」。

活動期間內只要綁定第一銀行LINE官方帳號個人化服務，且新申辦iLEO數位帳戶並於活動代碼欄輸入「coin」，即可獲得粉獅幣150點(1點等於1元)；新申辦iLEO信用卡登錄活動並於核卡後30天內完成一般消費一筆，即可獲得粉獅幣30點；線上承作外幣定存達等值1,000美元(含)以上並登錄活動，即可獲得粉獅幣30點，最高共可獲得210點粉獅幣，名額各限量1,000名，鼓勵民眾於疫情期間可多加利用第一銀行提供的零接觸數位金融，讓金融服務融入日常生活當中。

「粉獅幣集點平台」上線以來已推出多檔集點與兌點活動，包括歡慶上線的每日簽到任務、閱讀標誌粉獅幣圖示文章的累點活動、粉獅小學堂機智問答遊戲，以及透過粉獅幣兌換抽獎券抽PS5、空氣清淨機、掃地機器人及Apple TV等好禮，還可透過粉獅幣直接兌換小粉獅週邊抱枕、琺瑯杯與運動毛巾等療癒又實用的商品，帶領民眾認識第一銀行活潑、多元且創新的數位金融服務。未來除持續優化平台功能與服務外，也將串聯粉獅幣與異業結盟推出專屬優惠，以建構更完整的金融點數生態圈，協助處理金融大小事，滿足民眾對金融服務之期待。

第一銀行 LINE 數位金融

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