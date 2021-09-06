新台幣連七升、盤中重返27.5 「看不見的手」進場了...

熱錢匯入買股，新台幣升勢延燒。匯銀主管估計，外資今（6）日匯入7億美元，激勵匯價衝至27.569元，最多升值1.34角；面對熱錢來勢洶洶，中央銀行罕見進場調節，終場升值4分，收27.663元，連七升並創近三個月新高，總成交量為15.87億美元。

匯銀主管指出，熱錢今日滾滾流入，激勵新台幣匯率盤中升抵27.5字頭、最多強升逾1角，儘管有一些進口商趁機進場撿便宜美元，但因部分出口商爆發恐慌性拋匯，導致進出口商買賣匯力道大致平衡。

匯銀主管說，「熱錢流入，匯市拋匯力道很強，老大（央行）尾盤有進場調節、緩和一下新台幣的升勢，柳樹又開始動了。」

美國上周五公布的非農就業數據表現遜於預期，為新台幣升勢添加柴火；匯銀主管認為，短期內，新台幣匯率仍有機會朝27.5元大關邁進，外資動向與央行態度為兩大關鍵變數。

匯銀主管分析，已經很久未進場調節的央行，今日選在尾盤出手，雖說主要是為了緩和新台幣匯率的升勢、避免市場過度失序，但也有可能是盤中最高價漲至27.5字頭、逼近27.5元心理關卡的緣故。」

匯銀主管說，如果新台幣持續如脫韁野馬般升值，例如收盤價升破27.6元、刷新24年新高，不排除央行將加強控管力道、「柳樹」很可能再度擺動。

央行統計顯示，美元指數今日上漲0.06%，主要亞幣多數對美元升值，其中新台幣升值0.14%、為「最強亞幣」，日圓也升值0.12%。

至於人民幣、韓元與星元，分別兌美元升值0.06%、0.04%和0.01%。

今年以來，新台幣累計升值3.05%，強過所有主要亞幣，以人民幣、日圓、韓元與星元而言，除人民幣升值1.32%以外，其餘亞幣均為貶值，日圓與韓元貶幅還超過6%。

匯銀主管指出，若熱錢持續流入，新台幣匯率近期確實有機會挑戰27.5元大關，但央行是否會進場緩和匯價升勢，為市場關注焦點。