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亞泥打造幸福職場 獲亞洲最佳企業雇主獎

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
亞泥獲頒亞洲最佳企業雇主獎，亞泥總經理李坤炎開心高舉獎座。（圖／亞泥提供）
亞泥獲頒亞洲最佳企業雇主獎，亞泥總經理李坤炎開心高舉獎座。（圖／亞泥提供）

亞泥（1102）打造幸福職場，再度獲得國際機構肯定。根據亞洲專業人力資源刊物HR ASIA今天公布的「2021亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單，亞泥脫穎而出，在職場優化、人才培育上，獲得高度評價。

亞泥總經理李坤炎表示，亞泥體質健全，有完整的留才制度，會持續致力打造多元發展的職場環境，讓全體同仁感到幸福，這也是企業永續經營最厚實的基礎。

「亞洲最佳企業雇主獎」是亞太區人力資源管理領域最具權威指標性的獎項之一，除了相關領域專家組成評審委員會，透過企業成果報告評鑑外，也讓員工以匿名問卷調查方式，幫公司打分數，讓企業可以更加理解員工對公司的評價，進而協助企業改善職場環境、建立品牌形象。

亞泥主管表示，公司長期且完整的人才培訓計畫，讓同仁在市場上持續保有競爭優勢的關鍵。亞泥每年針對不同職類需求，舉辦系統化教育訓練，並針對專業與管理不同面向職能，開辦講座和研討會，培養員工因應環境變動，拓展創新思維。

亞泥也建立全方位福利制度，除了有優於法規的免費健康檢查、員工協助方案、員工信託持股會、以及職工福利委員會外，還提供子女教育獎學金、贊助設立多元員工社團活動，讓亞泥員工能在工作和生活達到平衡，在健康的職場環境中凝聚向心力。

亞泥強調「員工是企業最重要的資產」，這句話不是說說而已，透過具市場競爭力的薪酬制度，協助同仁精進職務上必須的技能，並且建構友善工作環境，營造互動良好組織文化，希望讓同仁能在這個優質工作舞台發揮所長，與企業共同成長。

亞泥 職場

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