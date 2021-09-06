國內首檔免疫醫療ETF 富邦基因免疫生技ETF獲准募集

看準新冠疫情疫苗商機、生技產業的創新革命，以及癌症療法的龐大市場，富邦投信預計於9月份募集國內首檔免疫醫療ETF—「富邦基因免疫生技ETF基金」，該ETF已於9/2獲准募集，追蹤指數為「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數」，該指數前三大持股中的莫德納與BioNTech，於2020年新冠肺炎肆虐全球下，以不到一年的時間就研發出對抗新冠病毒的疫苗，在全球疫苗研發競賽中拔得頭籌，成為全球關注的焦點與新寵兒。

富邦基因免疫生技ETF基金擬任經理人沈誌棠表示，富邦基因免疫生技ETF同時掌握當前最火熱的新冠疫苗題材與企業，並且著眼於產業發展重點與創新機會，同時透過產業供應鏈分析，全方面掌握生技產業從研發、臨床實驗、製造到服務提供之菁英企業。該ETF投資產業三大核心趨勢包括：1)解決當前所需：掌握新冠疫苗概念股順勢而起，爆發性成長；2)基因編輯之創新技術：獲得諾貝爾獎肯定，將對生技產業帶來破壞式創新；3)解決人口老化之重大醫療問題：政府政策推動，將有利於癌症免疫療法之創新與發展。

沈誌棠進一步指出，該ETF追蹤的『NYSE FactSet全球基因免疫生技指數』前三大持股中，莫德納2020年股價勁揚20倍、BioNTech也成長超過10倍。莫德納和BioNTech可以逆勢崛起，除了因為商機浮現，最重要的是創新技術的運用，加速了藥物與治療方式的發現與開發，才能迅速地搶攻新冠疫苗市場。以該指數歷史表現觀察，由2014年12月指數基準日計算，截至2021年8月31日累積上漲344%，相較美股大盤S&P500指數高出約220%報酬率，與市場投資主流科技股的Nasdaq指數比較，亦繳出120%的超額報酬率。由於在新冠疫情爆發前，生技產業的發展已是現在進行式，在疫情前(2015-2019年間)該指數上漲約150%，相較美股大盤指數S&P500以及科技股色彩較重的Nasdaq指數表現皆明顯突出。

沈誌棠認為，莫德納與BioNTech的領先優勢，也不會因為進入後疫情時代嘎然而止。以研發癌症免疫療法為主要業務之BioNTech，也將持續把先進技術運用在癌症治療上。莫德納也將持續研發年度超級疫苗(Annual Supershot)，尤其未來在新冠肺炎可能流感化下，仍對疫苗有強勁的需求。

追求財富與健康，是人類在衣食無缺後之首要目標。醫藥生技產業鏈複雜卻又息息相關，透過富邦基因免疫生技ETF基金，僅需要新台幣15元，就可以掌握全球著眼於最先進醫療技術的產業菁英，將爆發性成長企業，一網打盡。

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