快訊

哈薩克「大總統市」？歷史政治互戰的隱型城界

中國大陸主要鋁土礦供應國幾內亞爆政變 特種部隊奪權

國內首檔免疫醫療ETF 富邦基因免疫生技ETF獲准募集

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

看準新冠疫情疫苗商機、生技產業的創新革命，以及癌症療法的龐大市場，富邦投信預計於9月份募集國內首檔免疫醫療ETF—「富邦基因免疫生技ETF基金」，該ETF已於9/2獲准募集，追蹤指數為「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數」，該指數前三大持股中的莫德納與BioNTech，於2020年新冠肺炎肆虐全球下，以不到一年的時間就研發出對抗新冠病毒的疫苗，在全球疫苗研發競賽中拔得頭籌，成為全球關注的焦點與新寵兒。

富邦基因免疫生技ETF基金擬任經理人沈誌棠表示，富邦基因免疫生技ETF同時掌握當前最火熱的新冠疫苗題材與企業，並且著眼於產業發展重點與創新機會，同時透過產業供應鏈分析，全方面掌握生技產業從研發、臨床實驗、製造到服務提供之菁英企業。該ETF投資產業三大核心趨勢包括：1)解決當前所需：掌握新冠疫苗概念股順勢而起，爆發性成長；2)基因編輯之創新技術：獲得諾貝爾獎肯定，將對生技產業帶來破壞式創新；3)解決人口老化之重大醫療問題：政府政策推動，將有利於癌症免疫療法之創新與發展。

沈誌棠進一步指出，該ETF追蹤的『NYSE FactSet全球基因免疫生技指數』前三大持股中，莫德納2020年股價勁揚20倍、BioNTech也成長超過10倍。莫德納和BioNTech可以逆勢崛起，除了因為商機浮現，最重要的是創新技術的運用，加速了藥物與治療方式的發現與開發，才能迅速地搶攻新冠疫苗市場。以該指數歷史表現觀察，由2014年12月指數基準日計算，截至2021年8月31日累積上漲344%，相較美股大盤S&P500指數高出約220%報酬率，與市場投資主流科技股的Nasdaq指數比較，亦繳出120%的超額報酬率。由於在新冠疫情爆發前，生技產業的發展已是現在進行式，在疫情前(2015-2019年間)該指數上漲約150%，相較美股大盤指數S&P500以及科技股色彩較重的Nasdaq指數表現皆明顯突出。

沈誌棠認為，莫德納與BioNTech的領先優勢，也不會因為進入後疫情時代嘎然而止。以研發癌症免疫療法為主要業務之BioNTech，也將持續把先進技術運用在癌症治療上。莫德納也將持續研發年度超級疫苗(Annual Supershot)，尤其未來在新冠肺炎可能流感化下，仍對疫苗有強勁的需求。

追求財富與健康，是人類在衣食無缺後之首要目標。醫藥生技產業鏈複雜卻又息息相關，透過富邦基因免疫生技ETF基金，僅需要新台幣15元，就可以掌握全球著眼於最先進醫療技術的產業菁英，將爆發性成長企業，一網打盡。

為了讓投資人宅在家也能輕鬆完成開戶、安心申購，富邦投信也推出網銀開戶的便利服務，只要1個工作日內就能完成，建議有興趣入主疫苗商機、但尚未在富邦投信開戶的投資人，近期可先辦理網銀開戶，就能及時參與富邦基因免疫生技ETF開募，歡迎投資人多加利用。

生技產業 富邦投信 疫苗

延伸閱讀

QA整理包／何時開打、哪些副作用？學生接種BNT疫苗注意事項

幫孩子買疫苗險 留意這些限制

國際疫苗抵台 一波波

富裕國家 年底前將多出12億劑新冠疫苗

相關新聞

國內首檔免疫醫療ETF 富邦基因免疫生技ETF獲准募集

看準新冠疫情疫苗商機、生技產業的創新革命，以及癌症療法的龐大市場，富邦投信預計於9月份募集國內首檔免疫醫療ETF—「富邦...

報恩潮效應 立陶宛擠進國人最愛刷卡國十強

立陶宛竄升為國人最愛刷卡消費的國家之一。聯合信用卡中心資料顯示，國人海外刷卡消費前十強國家，今年榜上赫然出現立陶宛，從2...

活化信用卡里程數 專家三招教戰

變種病毒來勢洶洶，原本存著一絲出國希望的民眾恐怕又得落空了，無法出國旅遊，除了許多旅日、海外消費神卡紛紛轉向內需促銷外，...

十大刷卡消費國 美排第一

疫情衝擊國人刷卡習慣，以往六都與新竹前十大刷卡消費國家，年年都是日本居冠，根據聯卡中心統計，日本掉到國人刷卡消費金額第五...

銀行新行銷 主攻存款短天期優惠

近期台幣又再強勢，多數銀行也趁勢推出美元優利，不過大多數仍都是以短天期、高利率的優惠活動吸引顧客上門，銀行主管表示，像這...

美元活存利率 最高喊到1%

新台幣兌美元匯率上周五（3日）以27.703元作收，連六升並創兩個半月新高，銀行跟著市場趨勢，祭出美元優惠利率存款方案吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。