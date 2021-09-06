撥回方式多樣 三商美邦人壽世紀富利熱銷

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

三商美邦人壽表示，該公司今年前八月賣最好的投資型保單為世紀富利(外幣)變額年金保險，初年保費(FYP) 為63.5億元。

三商美邦人壽指出，世紀富利之所以熱銷，因為有六家專業投資機構代操，撥回運用方式也很多樣，有四種可以選擇，滿足年金累積期間教育金、第一桶金、退休金的投資配置，及現金流的規劃。

四種撥回運用方式包括：現金給付、累積單位數、配置同幣別停泊標的、配置於指定投資標的。

世紀富利(外幣)變額年金保險可定時定額持續繳費，也可依個人需求彈性繳交保險費，資金運用很彈性，累積財富很靈活。

三商美邦人壽指出，該張保單第三保單周年日開始，每年有0.6%的加值給付，加速帳戶價值累積。

保戶也可自由選擇年金化的時間，和年金的給付方式，為長壽風險做好準備。

年金 三商美邦人壽

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