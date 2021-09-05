三大功能加持 富邦人壽投資型保單前八月賣逾百億

富邦人壽表示，該公司今年前八月的眾多投資型保單中，以富邦人壽(外幣計價)富利人生變額年金保險(V1)最受民眾青睞，累計初年保費(FYP)約105.7億元，因為完整具備了三大功能。

首先是「分群收費，費用凍齡」。富利人生V1的被保險人投保年齡為40~70歲，收取的身故費用率是依被保險人投保時性別及年齡計算，且不隨保戶年齡而逐年提高。

其次是「月月配息，穩定金流」。該張保單由專業投信團隊代操，協助投資人迎戰市場震盪時，有效抵抗波動，市場處於多頭時，也能掌握精準時機積極投入。

當帳戶淨值8.3美元以上即提供年化約4.1~5.2%提解金額，每月提供穩定金流，讓退休生活費有穩定來源。若淨值8.3以下則提供下檔保護暫不提解，為市場反彈預作準備。

第三是「身故保證，資產傳承」。富利人生V1提供身故保本機制最長到被保險人95歲。被保險人身故後，富邦人壽提供身故保本(假設無匯差)的保證給付給予指定受益人，且無須扣除已領之提解金額，達到資產完整傳承之效果。

富邦人壽指出，自2020年中起，壽險業調降新契約責任準備金利率，及低利率環境驅使，壽險公司為能兌現對保戶的承諾，須向保戶收取更高的保險費，導致傳統儲蓄型商品買氣下降，各大壽險公司紛紛改以銷售投資型保單為主力。

而去年度壽險業整體投資型的高買氣，一路延續至今年度。富邦人壽累計至今年前八月，投資型保險保費約390億元，其中又以類全委投資型保單獨占鰲頭，約占整體近八成銷售量，預估今年下半年仍將持續熱賣。

富邦人壽認為，在詭譎多變的市場中，透過類全委投資型保單，民眾可將資產安心交託於專家之手，無須日日盯緊市場脈動，不論資金多寡都能達到多元配置分散風險的效果，相當適合多數沒時間研究投資的民眾。

而促使類全委保單銷量乘勢而起的黃金特色有三，如下：

一、專家代操，法人服務：保險公司委託專業投信代操，節省投資人自行轉換標的之易成本，讓客戶以平民化的收費，享受VIP法人級客戶服務。

二、多元布局，放眼全球：投資聚焦於股票型及債券型，投資市場廣泛囊括債券、成熟國家、新興市場及產業型股票，多元布局，不僅分散風險，更一網打盡各類資產及區域投資契機。

三、月月配息，入袋為安：市場上熱賣的類全委保單九成以上具有月月撥回機制，提供長期穩定現金撥回，讓保戶享受定期投資收益外，還可穩定累積資產，部分全委帳戶更具備加碼提解機制，讓保戶同享投資獲利，提前落袋為安。