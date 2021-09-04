農保職災保險納保對象擴大 傷害給付也加碼

勞保局表示，農民職業災害保險已經修正擴大納保對象及提高傷害給付金額，其中增列具農業生產技術能力且以區域性從事農業工作（下稱區域從農）之國民，得自願參加農職保。另外新增「增給」傷害給付，保費略增8元，但給付加倍。新制五月一日已上路施行。

勞保局表示，為保障農民職業安全，提供適時的經濟補償，「農民職業災害保險試辦辦法」於110年4月27日修正發布擴大納保對象及提高傷害給付金額，並定自110年5月1日起施行。

其中為確保實際從事農業工作者經濟安全，農民職業災害保險(下稱農職保)擴大納保對象，增列具農業生產技術能力且以區域性從事農業工作(下稱區域從農)之國民，得自願參加農職保。

另外為提高被保險人給付權益，本次修法將傷害給付分為「一般傷害給付」及「增給傷害給付」，農民選擇參加「增給傷害給付」者，其保險費較一般傷害給付每月加收新台幣8元(其中被保險人自付5元，政府補助3元) ；被保險人發生事故時，增給傷害給付金額為一般傷害給付金額之2倍。自110年5月1日起參加農職保者，可選擇參加「一般」或「增給」傷害給付。

勞保局表示，已參加農職保者，可於每年5月或11月填具申請書向農會提出申請調整，其調整自農會通知勞保局之次月1日起生效。同月份申請次數，以1次為限。

勞保局提醒，以區域性從農之國民加農職保仍應以實際從事農業為其職業，因此除已參加軍人保險、公教人員保險、就業保險、勞工保險或其職業災害保險者；而以區域從農身分參加農職保後，如再參加前述其他社會保險時，也應自農職保退保。